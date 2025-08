Telepass-Dott: una partnership per promuovere una mobilità urbana sempre più sostenibile

Telepass, società del Gruppo Mundys e leader del telepedaggio e della mobilità integrata, e Dott, operatore leader europeo della micromobilità urbana condivisa, annunciano di aver siglato una partnership per accompagnare i cittadini delle principali città italiane nell’adozione di abitudini di mobilità virtuose e attente all’ambiente attraverso l’integrazione nell’ecosistema Telepass dei monopattini e delle biciclette in sharing Dott.

Attraverso l’integrazione di modalità di spostamento green, come i monopattini e le e-bike Dott all’interno della sua App, Telepass offre agli utenti un’ampia gamma di opzioni di viaggio, incentivando l’utilizzo di una mobilità a basso impatto ambientale. Telepass si presenta dunque come un catalizzatore per una mobilità urbana e interurbana più ecologica ed efficiente. L’azienda ha messo al centro della strategia di business il concetto di sostenibilità, in linea con l’impegno più ampio assunto dal Gruppo Mundys, e ha come obiettivo quello di offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più completo di servizi innovativi a sostegno della quotidianità, promuovendo comportamenti sempre più green.

“In Dott abbiamo trovato un alleato prezioso per incentivare abitudini di mobilità urbana più sostenibili e consapevoli. Il nostro impegno è offrire soluzioni semplici, accessibili e tecnologicamente avanzate, capaci di migliorare concretamente la quotidianità dei nostri utenti. Collaborare con realtà solide e affidabili ci consente di moltiplicare le opportunità per muoversi in modo più fluido, riducendo al contempo l’impatto ambientale degli spostamenti dentro e fuori i centri urbani”, commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumers Revenue Officer di Telepass.

“Lavorare insieme a un partner come Telepass significa costruire un ponte concreto tra la mobilità del presente e quella del futuro. Non si tratta solo di integrare mezzi all’interno di un’app, ma di rendere l’esperienza urbana più fluida, consapevole e rispettosa dell’ambiente. È così che la tecnologia diventa alleata della sostenibilità e che la collaborazione tra realtà complementari si traduce in un impatto positivo sulla vita quotidiana delle persone”, dichiara Andrea Giaretta, Vicepresidente di Dott.

Il servizio è disponibile in tutte le città italiane in cui Dott è presente, tra cui Milano, Roma e Torino, e per i clienti sarà sufficiente accedere all’App Telepass, localizzare il mezzo più vicino, prenotarlo e sbloccarlo per iniziare a usufruirne. La chiusura del noleggio è previo parcheggio del veicolo all’interno delle aree consentite e caricamento di una foto del mezzo parcheggiato correttamente.