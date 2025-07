Telepass lancia Grab&Go su Amazon: rivoluzione nella mobilità senza costi fissi

Telepass, leader nazionale nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, si prepara a un nuovo capitolo con il lancio di Grab&Go, un dispositivo innovativo progettato per il mercato Amazon. Con il supporto dell’agenzia Turnover, specializzata nella consulenza strategica e operativa per la crescita dei brand su Amazon, Telepass offrirà per la prima volta un prodotto acquistabile “a scaffale” attraverso il gigante dell’e-commerce.

Questo dispositivo si distingue per la sua natura pay-per-use, eliminando costi fissi e offrendo un accesso semplice e flessibile ai principali servizi di mobilità. Grazie a Grab&Go, Telepass intende avvicinare una nuova fascia di utenti alla sua innovativa tecnologia, rendendo ancora più agevole l’accesso ai suoi servizi.

Il lancio ufficiale su Amazon è previsto nelle prossime settimane, segnando un passo significativo nella strategia di espansione di Telepass nel mercato digitale. L’iniziativa sottolinea l’importanza crescente di Amazon come piattaforma per raggiungere consumatori in cerca di soluzioni moderne e convenienti, un segmento in rapida crescita in tutta Europa.

Con l’offerta di Grab&Go, Telepass consolida ulteriormente la sua posizione come pioniere nella trasformazione del modo in cui gli utenti interagiscono con le soluzioni di mobilità. Il dispositivo, disponibile su Amazon, promette di ridisegnare le aspettative nei confronti del settore, grazie alla sua formula innovativa e accessibile.