Terrazza Aperol: il nuovo volto dell’aperitivo milanese con vista Duomo

Milano, cuore pulsante dell’aperitivo italiano, accoglie la nuova Terrazza Aperol, un’icona rinnovata che celebra l’heritage e l’identità del brand. Situata al secondo piano del Mercato del Duomo, questa location esclusiva si presenta con un restyling che esalta il legame tra tradizione e innovazione, offrendo un’esperienza immersiva nello stile Aperol.

Terrazza Aperol è molto più di un semplice locale: è un luogo pensato per favorire la convivialità attraverso un perfetto equilibrio tra design d’autore, atmosfera accogliente e una proposta food & drink innovativa. Il restyling, curato dallo studio Vudafieri-Saverino Partners, interpreta il concetto di “golden hour senza tempo”, esaltando i colori simbolo del tramonto con tonalità dorate, arancioni e blu. Geometrie ondulate e volumi dinamici, dalla carta da parati al bancone, richiamano il movimento dell’acqua nella laguna veneziana, creando un ambiente suggestivo e raffinato.

Le ampie vetrate con vista su Piazza Duomo amplificano la connessione tra gli spazi interni ed esterni, rendendo la terrazza un punto di osservazione privilegiato sulla città. Un tocco distintivo è dato dalle illustrazioni dell’artista Vahram Muratyan, che reinterpretano in chiave contemporanea i luoghi simbolo di Milano e raccontano il rito dell’aperitivo attraverso un’estetica vivace e moderna.

Il design della nuova Terrazza Aperol favorisce l’interazione e la condivisione, grazie alla presenza di un imponente bancone centrale e di un social table che invita a vivere il momento dell’aperitivo in modo autentico. L’attenzione ai materiali, con l’uso di vetro, metallo e policarbonato riciclato, riflette un approccio contemporaneo in cui estetica e sostenibilità si fondono perfettamente.

Protagonista indiscusso dell’esperienza è l’Aperol Spritz, il cocktail iconico che ha conquistato il mondo e che trova nella Terrazza Aperol la sua massima espressione. Nato in Veneto nel 1919, Aperol è sinonimo di socialità e condivisione, un rituale che si rinnova grazie a una proposta food capace di esaltarlo. Il menù reinterpreta la tradizione veneta dei cicchetti, proponendo piccoli assaggi con un twist milanese. Ingredienti delle due regioni si combinano in accostamenti creativi e sorprendenti, offrendo un’esperienza gastronomica in perfetto equilibrio tra passato e innovazione.

Grazie alla sua nuova veste, Terrazza Aperol si conferma il punto di riferimento per l’aperitivo a Milano, un luogo dove design, gusto e convivialità si incontrano per dare vita a un’esperienza indimenticabile. Raggiungibile attraverso l’ingresso di Motta-Autogrill, la terrazza offre un panorama unico su Piazza Duomo, rendendola la destinazione perfetta per chi desidera vivere l’autentico spirito di Milano sorseggiando un Aperol Spritz.