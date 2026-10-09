Timoria, edizione speciale per i 25 anni di El Topo Grand Hotel e concerto evento

Dopo venticinque anni dalla sua uscita originale, El Topo Grand Hotel dei Timoria torna protagonista con un'edizione speciale limitata e numerata che sarà pubblicata il 6 novembre 2026. Il disco, considerato tra i lavori più visionari e poetici della band bresciana guidata da Omar Pedrini, verrà presentato in una nuova veste: artwork rinnovato, copertina rivisitata e un book esclusivo ricco di immagini, memorabilia e anticipazioni del fumetto ispirato all'album, atteso per il 2027.

L'album del 2001 segnò una stagione di successo per i Timoria, confermando il forte legame con il pubblico. Trainato dal celebre singolo Sole Spento, nato dall'esperienza carceraria di un amico di Pedrini, El Topo Grand Hotel riprende il viaggio narrativo di Joe, personaggio già conosciuto in Viaggio Senza Vento, e costruisce un universo in cui si intrecciano rock, poesia e suggestioni psichedeliche. L'ambientazione si muove tra l'Italia, Amsterdam e il Messico, popolata da personaggi reali e immaginari come Ugo Tognazzi, Vincent Gallo, Castaneda e l'alieno Mork. Il disco è impreziosito da ospiti d'eccezione: Lawrence Ferlinghetti, Alejandro Jodorowski, la tromba di Eddie Henderson, la voce di Elena Skoko e numerosi musicisti internazionali.

Il nuovo cofanetto presenta non solo una riedizione audio su CD e doppio LP, ma anche un ricchissimo book fotografico. Oltre ai testi delle canzoni e alle grafiche d'epoca, i fan potranno sfogliare immagini inedite, memorabilia e una preview delle tavole del fumetto dedicato all'album. In esclusiva, sarà possibile acquistare in bundle anche Sulla strada dei Timoria, un diario fotografico di Michele Corleone che documenta con 68 pagine la vita della band durante la creazione, i video e il tour di El Topo Grand Hotel.

Le celebrazioni culmineranno con un grande concerto all'Alcatraz di Milano, il prossimo 11 novembre 2026. Omar Pedrini salirà sul palco, accompagnato da ospiti speciali, per un evento dedicato al venticinquesimo anniversario del disco, offrendo ai fan l'occasione di rivivere le canzoni che hanno segnato un'epoca e ancora oggi mantengono intatta la loro forza evocativa.

Tra i momenti salienti della tracklist, spiccano brani come Cielo Immenso, Vincent Gallo Blues, Magico, Ferlinghetti Blues con Lawrence Ferlinghetti e Mexico feat. Articolo 31. La scaletta completa rievoca tutto il percorso di Joe, tra rock, psichedelia e poesia.

Sul senso di questa operazione celebrativa, Omar Pedrini afferma: Ritrovare El Topo Grand Hotel dopo venticinque anni significa tornare alle persone, agli incontri e alle emozioni che lo hanno fatto nascere. In quel disco abbiamo messo la nostra voglia di raccontare, di mescolare rock e poesia, di continuare il viaggio di Joe e, attraverso di lui, anche il nostro con il miracoloso aiuto delle voci reali dei "maestri" incontrati nel viaggio e della mia crescita culturale: Lawrence Ferlinghetti e Alejandro Jodorowski. la tromba di Eddie Henderson la voce sexy della cantante croata Elena Skoko in un caleidoscopio psichedelico rock unico nel panorama italiano. Poi quelle canzoni sono entrate nella vita di chi le ascoltava: è questo il regalo più bello che possa ricevere un musicista. Questa edizione speciale è un modo per condividere altri pezzi di quella storia, tra immagini, ricordi e nuove visioni. Sfogliando il book ritrovo ciò che eravamo; nelle tavole del fumetto vedo dove quel viaggio può ancora portarci. E l'11 novembre, all'Alcatraz, sarà bellissimo ritrovarci e cantarlo insieme.

Il preorder è già disponibile per i fan che desiderano assicurarsi una copia numerata della riedizione. La pubblicazione e il concerto si annunciano come l'occasione perfetta per celebrare uno dei dischi simbolo del rock italiano e riscoprire l'universo visionario dei Timoria, tra suoni, parole e immagini di una generazione.