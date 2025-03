Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: la colonna sonora ufficiale arriva su Spotify

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 è pronto a fare il suo grande ritorno con una colonna sonora che celebra la cultura dello skate e unisce il meglio del passato e del presente musicale. L’annuncio è stato dato da Activision, in collaborazione con Spotify, che ha presentato ufficialmente la playlist del gioco, disponibile sulla piattaforma di streaming musicale.

La selezione musicale include una combinazione di brani inediti e tracce iconiche che spaziano tra diversi generi musicali come punk, rock, hip-hop e alternative. La playlist verrà aggiornata progressivamente fino al giorno del lancio ufficiale del gioco, previsto per l’11 luglio.

Tra i nuovi brani in playlist troviamo artisti emergenti come Turnstile con “Realthing”, una band energica e potente, e Jeff Rosenstock con “Head”, un mix di punk rock e indie carico di melodie orecchiabili ed esplosive.

I ritorni più attesi includono classici come “Ace of Spades” dei Motörhead, “96 Quite Bitter Beings” dei CKY, e “Them Bones” degli Alice In Chains, che hanno contribuito a definire l’identità musicale del franchise.

Con una tracklist capace di evocare nostalgia e al tempo stesso offrire nuove sonorità, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 si conferma come un vero e proprio viaggio attraverso la storia della musica e della cultura skate. Gli appassionati possono già iniziare ad immergersi nell’atmosfera del gioco grazie alla playlist su Spotify, pronti per il grande ritorno di uno dei franchise più iconici del mondo dello skateboarding virtuale.