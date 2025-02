Toyota sostiene Special Olympics Torino 2025 con una flotta di veicoli elettrificati

Toyota rafforza il suo impegno per l’inclusione e la sostenibilità con la fornitura di una flotta di veicoli elettrificati destinata ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, in programma dall’8 al 15 marzo 2025. In qualità di partner globale di Special Olympics e Mobility Partner dell’evento, Toyota ha avviato la consegna delle prime vetture che garantiranno una mobilità efficiente, sicura e a basso impatto ambientale per stakeholder, volontari e ospiti.

La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede di Toyota Motor Italia a Roma, alla presenza di Miroslaw Krogulec, Vice President Sports di Special Olympics Europe Eurasia, Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager del Comitato Organizzatore, e Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.

Krogulec ha sottolineato come la fornitura della flotta da parte di Toyota rappresenti un forte messaggio di solidarietà e inclusione nei confronti delle persone con disabilità intellettive, che spesso affrontano ostacoli quotidiani nella loro vita. Questa iniziativa evidenzia come le aziende possano contribuire concretamente a rendere il mondo più accessibile e rispettoso.

Di Cillo ha ribadito il valore della collaborazione con Toyota, sottolineando l’importanza della mobilità in un evento multidisciplinare di tale portata. La fornitura di veicoli elettrificati garantisce un supporto essenziale per la logistica dei Giochi, coniugando efficienza e sostenibilità.

Santilli ha evidenziato come questa partnership rappresenti un incontro tra tecnologia e valori. La flotta, composta da 140 veicoli elettrificati forniti tramite KINTO Italia, include modelli all’avanguardia come Toyota bZ4X (SUV completamente elettrico), Corolla Cross (Full Hybrid), Toyota RAV4 (Full Hybrid e Plug-In Hybrid), Proace Verso Electric (per il trasporto collettivo) e Toyota C-HR Plug-In Hybrid, che offre fino a 100 km di autonomia in modalità elettrica urbana. Grazie alla combinazione di tecnologie Full Hybrid, Plug-In Hybrid, Full Electric e Fuel Cell a idrogeno, Toyota conferma il suo approccio multi-tecnologico e il suo impegno per una mobilità sostenibile.

La collaborazione tra Toyota e Special Olympics, avviata nel 2020, si inserisce in una strategia più ampia per promuovere una società inclusiva e garantire la libertà di movimento per tutti. Toyota continua a sviluppare soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale, confermandosi un punto di riferimento nella mobilità del futuro.