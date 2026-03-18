Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Triumph Motorcycles presenta la nuova Daytona 660 MY26, una sportiva di media cilindrata che riceve importanti aggiornamenti per l’anno 2026. Il modello, già apprezzato per equilibrio tra prestazioni e quotidianità, si evolve ulteriormente grazie a modifiche mirate che ne enfatizzano il DNA racing e la fruibilità su strada.

Le principali novità introdotte riguardano sospensioni Showa completamente regolabili, l’inclusione di serie del Triumph Shift Assist e l’adozione di pneumatici Metzeler M9 RR Supersport per garantire un grip superiore. A completare il rinnovamento arrivano tre nuove colorazioni inedite e una cura ancora maggiore per i dettagli, come il nuovo pedale del freno in alluminio anodizzato.

“La Daytona 660 si è affermata rapidamente come protagonista nel segmento delle sportive di media cilindrata, con risultati eccellenti sia su strada che in pista. Gli aggiornamenti 2026 sono il frutto dell’esperienza maturata nel nostro programma Factory Racing e rafforzano ulteriormente il suo posizionamento come una delle sportive più emozionanti e moderne della categoria, pensata anche per attrarre una nuova generazione di motociclisti.” ha dichiarato Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles.

Spinta dal motore tre cilindri da 660 cc, la nuova Daytona 660 eroga 95 CV a 11.250 giri/min e 69 Nm di coppia massima a 8.250 giri/min. Il sound distintivo del tre cilindri viene esaltato da un nuovo sistema di aspirazione e da uno scarico 3-in-1 compatto. L’erogazione lineare e controllabile, unita al comando ride-by-wire, garantisce una guida precisa e sicura.

Il pacchetto tecnico comprende tre modalità di guida (Sport, Road, Rain) con impostazioni dedicate per acceleratore e controllo di trazione. Il cambio a sei marce con Triumph Shift Assist anticipa e ammorbidisce i passaggi di marcia, rendendo la guida più fluida. Non manca una frizione assistita e antisaltellamento per migliorare comfort e sicurezza, specialmente nelle ripartenze o nelle scalate più aggressive.

La ciclistica è stata fortemente aggiornata: la forcella Showa da 41 mm Big Piston regolabile permette di tarare compressione e ritorno, mentre il nuovo ammortizzatore posteriore, sempre Showa, dispone della regolazione del precarico. Le pinze radiali Triumph a quattro pistoncini, abbinate a dischi anteriori da 310 mm e all’ABS Continental, assicurano una frenata potente e sempre controllabile.

L’ergonomia è stata leggermente rivista per aumentare il comfort nelle lunghe percorrenze senza snaturare la posizione sportiva. La sella, ora divisa, presenta un’altezza di 810 mm, con possibilità di scelta di una sella ribassata da 785 mm.

Sul fronte estetico, la Daytona 660 si distingue con uno stile più audace e dinamico. Le nuove colorazioni Sapphire Black, Aluminium Silver & Sapphire Black con dettagli in Diablo Red e Cosmic Yellow & Sapphire Black mettono in risalto le linee filanti del modello.

Dal debutto nel 2024, la Daytona 660 ha conquistato successi sportivi di rilievo in competizioni come CIV, IDM e British Superbike Championship. Le vittorie ottenute da piloti come Iñigo Iglesias Bravo, Bruno Ieraci e Harrison Dessoy hanno consolidato la reputazione del modello come una vera sportiva di media cilindrata capace di dominare in pista. Per il 2026, Triumph annuncia il debutto ufficiale della Daytona 660 nel nuovo World Sportbike Championship, con i team PHR Performance e CM Triumph Factory Racing.

Sul piano pratico, la Daytona 660 MY26 mantiene intervalli di manutenzione lunghi, pari a 16.000 km, e offre una garanzia di due anni a chilometraggio illimitato. Oltre 30 accessori originali consentono ampia personalizzazione in termini di protezione, comfort e stile. È disponibile inoltre un kit di conversione A2 per i motociclisti europei, facilmente installabile e reversibile.

La Triumph Daytona 660 MY26 arriverà nelle concessionarie a partire da aprile 2026 con un prezzo di listino da €9.995. Un concentrato di tecnologia, sportività e design britannico pronto a riconfermarsi come punto di riferimento nel segmento delle medie sportive.