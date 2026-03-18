Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Published

Triumph Motorcycles presenta la nuova Daytona 660 MY26, una sportiva di media cilindrata che riceve importanti aggiornamenti per l’anno 2026. Il modello, già apprezzato per equilibrio tra prestazioni e quotidianità, si evolve ulteriormente grazie a modifiche mirate che ne enfatizzano il DNA racing e la fruibilità su strada.

Le principali novità introdotte riguardano sospensioni Showa completamente regolabili, l’inclusione di serie del Triumph Shift Assist e l’adozione di pneumatici Metzeler M9 RR Supersport per garantire un grip superiore. A completare il rinnovamento arrivano tre nuove colorazioni inedite e una cura ancora maggiore per i dettagli, come il nuovo pedale del freno in alluminio anodizzato.

“La Daytona 660 si è affermata rapidamente come protagonista nel segmento delle sportive di media cilindrata, con risultati eccellenti sia su strada che in pista. Gli aggiornamenti 2026 sono il frutto dell’esperienza maturata nel nostro programma Factory Racing e rafforzano ulteriormente il suo posizionamento come una delle sportive più emozionanti e moderne della categoria, pensata anche per attrarre una nuova generazione di motociclisti.” ha dichiarato Paul Stroud, Chief Commercial Officer di Triumph Motorcycles.

Spinta dal motore tre cilindri da 660 cc, la nuova Daytona 660 eroga 95 CV a 11.250 giri/min e 69 Nm di coppia massima a 8.250 giri/min. Il sound distintivo del tre cilindri viene esaltato da un nuovo sistema di aspirazione e da uno scarico 3-in-1 compatto. L’erogazione lineare e controllabile, unita al comando ride-by-wire, garantisce una guida precisa e sicura.

Il pacchetto tecnico comprende tre modalità di guida (Sport, Road, Rain) con impostazioni dedicate per acceleratore e controllo di trazione. Il cambio a sei marce con Triumph Shift Assist anticipa e ammorbidisce i passaggi di marcia, rendendo la guida più fluida. Non manca una frizione assistita e antisaltellamento per migliorare comfort e sicurezza, specialmente nelle ripartenze o nelle scalate più aggressive.

La ciclistica è stata fortemente aggiornata: la forcella Showa da 41 mm Big Piston regolabile permette di tarare compressione e ritorno, mentre il nuovo ammortizzatore posteriore, sempre Showa, dispone della regolazione del precarico. Le pinze radiali Triumph a quattro pistoncini, abbinate a dischi anteriori da 310 mm e all’ABS Continental, assicurano una frenata potente e sempre controllabile.

L’ergonomia è stata leggermente rivista per aumentare il comfort nelle lunghe percorrenze senza snaturare la posizione sportiva. La sella, ora divisa, presenta un’altezza di 810 mm, con possibilità di scelta di una sella ribassata da 785 mm.

Sul fronte estetico, la Daytona 660 si distingue con uno stile più audace e dinamico. Le nuove colorazioni Sapphire Black, Aluminium Silver & Sapphire Black con dettagli in Diablo Red e Cosmic Yellow & Sapphire Black mettono in risalto le linee filanti del modello.

Dal debutto nel 2024, la Daytona 660 ha conquistato successi sportivi di rilievo in competizioni come CIV, IDM e British Superbike Championship. Le vittorie ottenute da piloti come Iñigo Iglesias Bravo, Bruno Ieraci e Harrison Dessoy hanno consolidato la reputazione del modello come una vera sportiva di media cilindrata capace di dominare in pista. Per il 2026, Triumph annuncia il debutto ufficiale della Daytona 660 nel nuovo World Sportbike Championship, con i team PHR Performance e CM Triumph Factory Racing.

Sul piano pratico, la Daytona 660 MY26 mantiene intervalli di manutenzione lunghi, pari a 16.000 km, e offre una garanzia di due anni a chilometraggio illimitato. Oltre 30 accessori originali consentono ampia personalizzazione in termini di protezione, comfort e stile. È disponibile inoltre un kit di conversione A2 per i motociclisti europei, facilmente installabile e reversibile.

La Triumph Daytona 660 MY26 arriverà nelle concessionarie a partire da aprile 2026 con un prezzo di listino da €9.995. Un concentrato di tecnologia, sportività e design britannico pronto a riconfermarsi come punto di riferimento nel segmento delle medie sportive.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

ROB annuncia oggi “STUPIDA”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 20 marzo

Moda

T.ur Iceland Hydroscud: la giacca da moto perfetta per il touring e l’adventure riding in ogni condizione

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

Spettacolo

Riflettori accesi sul talento: torna il Conad Jazz Contest 2026

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Moda

PANDORA: storie Disney da indossare

Spettacolo

“Lode”: l’alba musicale di Jungle Julia tra sogno, corpo e rinascita

Spettacolo

Pechino Express – L’Estremo Oriente: in Indonesia la seconda tappa tra Ketapang e le cascate di Tumpak Sewu

Tecnologia

Nital estende a 6 anni la garanzia su fotocamere Nikon Z e ottiche NIKKOR Z

Tecnologia

Huawei Watch GT Runner 2: tecnologia e leggerezza per la nuova era della corsa

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Motori

Maxus rivoluziona il mercato dei veicoli commerciali: garanzia fino a 8 anni e prezzi competitivi in Italia

Motori

Nuova Jeep Compass protagonista nelle concessionarie italiane il 21 e 22 marzo

Spettacolo

“Il leone e il gallo”: Peugeot e Pathé insieme in un cortometraggio che celebra il cinema francese

Motori

Triumph rinnova la Daytona 660: sportività e tecnologia per il 2026

Motori

Volkswagen svela la ID. Cross: il futuro SUV elettrico compatto debutta su strada ad Amsterdam

Spettacolo

TOMMY CASH torna in Italia con il nuovo singolo “FIGARO”: fuori venerdì 20 marzo

Motori

Suzuki accende i motori: il 9 maggio arriva il Suzuki Tester Day Experience al Cremona Circuit

Motori

Alphabet Italia conquista la Gold Medal EcoVadis: tra le aziende più sostenibili al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

BYD amplia la propria offensiva nel mercato europeo e presenta ufficialmente la nuova ATTO 2 DM-i, un SUV compatto progettato per rispondere in modo...

2 ore ago

Motori

BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

La nuova BMW i3 50 xDrive segna un punto di svolta per la mobilità elettrica premium, inaugurando una nuova era per la casa bavarese...

3 ore ago

Sport

Honda Italia annuncia la partnership tra Kabuto e il pilota Superbike Gabriele Giannini

Honda Motor Europe Ltd. Italia ha annunciato una nuova collaborazione con Kabuto, marchio giapponese leader nella produzione di caschi racing ad alte prestazioni, per...

4 ore ago

Motori

Arrivano le nuove Vespa Primavera e Sprint S: stile, tecnologia e comfort per la città

Le icone più giovani della casa di Pontedera si rinnovano per il 2026 con importanti evoluzioni tecniche ed estetiche. Le nuove Vespa Primavera e...

4 ore ago