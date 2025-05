Turtle Beach lancia la nuova linea di cuffie e controller per Xbox e Switch

Turtle Beach Corporation, leader nella produzione di accessori gaming, ha lanciato la sua nuova gamma di cuffie e controller progettati per Xbox e con licenza ufficiale Nintendo, ora disponibili a livello globale. Le novità sono dedicate ai giocatori delle console Nintendo Switch, incluse Switch Lite e Switch – Modello OLED, oltre agli utenti Xbox e PC Windows.

Per i gamer su Nintendo Switch, Turtle Beach propone le cuffie cablate Turtle Beach Recon 70 e le Turtle Beach Airlite Fit. Entrambi i modelli vantano altoparlanti di alta qualità da 40 mm per un’esperienza di gioco immersiva. Le Recon 70 integrano il noto microfono ad alta sensibilità di Turtle Beach per una chat vocale chiara, mentre le Airlite Fit sono dotate di microfono a cancellazione del rumore e cuscinetti over-ear per un comfort prolungato.

Turtle Beach arricchisce inoltre l’offerta per Nintendo Switch con i nuovi controller wireless Rematch, disponibili nelle versioni Invincible Mario e Super Mario Star. Questi controller, dal design che si illumina al buio, offrono una batteria ricaricabile di lunga durata e controlli di movimento integrati.

Per gli utenti Xbox, la gamma include il controller cablato Turtle Beach Afterglow Wave RGB e il Rematch Core. L’Afterglow Wave presenta grilletti Hall Effect regolabili per un controllo di gioco preciso e personalizzabile, arricchito da un’illuminazione RGB intelligente per un’esperienza estetica unica. Entrambi i modelli offrono una connessione USB-C affidabile e comandi audio personalizzabili.

Il CEO di Turtle Beach Corporation, Cris Keirn, ha dichiarato: “I nostri nuovi accessori progettati per Xbox e ufficialmente licenziati da Nintendo rafforzano la leadership di Turtle Beach nel mondo delle cuffie e dei controller da gaming. Questi nuovi prodotti offrono funzionalità avanzate e ampliano le nostre linee best-seller con opzioni entry e mid-level a prezzi molto competitivi.”