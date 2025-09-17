Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori gaming, ha svelato una nuova gamma di controller innovativi e dal design esclusivo per Xbox e Nintendo Switch. Questi nuovi dispositivi promettono di trasformare l’esperienza di gioco con funzionalità avanzate e estetiche uniche.

Per gli utenti Xbox, Turtle Beach ha introdotto il Rematch Advanced Wired Controller in quattro colori mozzafiato: Blue Kitsune, Cotton Candy, Kyoto Bloom e Dark Cosmos. Ogni variante presenta caratteristiche uniche, dalle immagini fluide del design Blue Kitsune ispirate alle mitiche volpi giapponesi, alle opzioni luminescenti e lenticolari che emergono al movimento del giocatore. Questi controller offrono precisione grazie a grilletti sensibili a 2 posizioni ed una serie di pulsanti mappabili per un gioco reattivo e controllato.

In aggiunta, Turtle Beach ha lanciato l’innovativo Afterglow Ignite Wired RGB Gaming Controller per Xbox, che impressiona con il suo design nero opaco che si trasforma in una brillante esplosione di luci RGB. Il controller è dotato di sette zone di illuminazione con effetti dinamici, creando un’esperienza di gioco visivamente spettacolare. I giocatori possono personalizzare a piacere l’illuminazione sia direttamente sul dispositivo che tramite l’app Control Hub.

Per gli appassionati di Nintendo, è stato presentato il Rematch Wireless Controller – Mario Bricks Edition, una celebrazione del mondo di Super Mario. Questo controller offre un design lenticolare che varia con il movimento, rivelando immagini audaci che portano energia alle sessioni di gioco. È compatibile con le console Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e il modello OLED, oltre a supportare il futuro Nintendo Switch 2.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, ha commentato: “La nostra gamma di controller continua a crescere con nuove fantastiche opzioni su più piattaforme. Ciascuno di questi nuovi controller offre qualcosa di unico, dalla straordinaria illuminazione RGB dell’Afterglow Ignite al nostro nuovissimo modello lenticolare con la divertente e creativa Mario Bricks Edition.”

Tutti i controller sono disponibili per il preordine e saranno lanciati ufficialmente il 12 ottobre 2025. Il prezzo consigliato varia da 39,99 € per il Rematch Advanced Wired Controller, 49,99 € per l’Afterglow Ignite, fino a 59,99 € per il Rematch Wireless Mario Bricks Edition.