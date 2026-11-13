Kabuto Yakushi Modalità Eremita arriva in Shinobi Striker con tecniche esclusive

Kabuto Yakushi, nella potente versione Modalità Eremita, debutta ufficialmente come nuovo maestro giocabile in NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER grazie a un aggiornamento gratuito. Il celebre personaggio, giunto all'apice del suo potere, si presenta come un combattente di tipo Guaritore e introduce un set di tecniche inedite che garantiranno nuove strategie ai giocatori.



Fra le mosse di Kabuto Yakushi spiccano la Sage Art: White Extreme Attack e la Strange Transmission Distant Shadow, senza dimenticare la devastante tecnica segreta Sage Art: Inorganic Animation. Con queste abilità, sarà possibile sfruttare tutte le potenzialità dell'Eremita per travolgere gli avversari in battaglia.



Il DLC 50 offre anche contenuti estetici esclusivi per l'avatar dei giocatori: i costumi Kabuto Outfit Sage Mode e Young Ver., entrambi disponibili per personaggi maschili e femminili, due pettinature ispirate a Kabuto nelle diverse fasi della sua vita, l'arma Kabuto's Serpent e il titolo onorario The Way of the Sage.



Chi sceglierà il Season Pass 10 riceverà un bonus aggiuntivo, ossia la tecnica segreta Ninjutsu Majestic Attire: Susano'o, che potrà essere utilizzata sia per personaggi d'attacco che per difensori, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione e tattica.



Non mancano le novità per l'arsenale: nella Scroll Lineup fa il suo esordio l'arma SS+ Divine Blade Ame-no-Minaka, subito disponibile, mentre nel corso dell'inverno arriveranno anche la Karasu-dachi Usumidori e il set Passion Gear Power of Youth, arricchendo ulteriormente il gameplay.



Uno sguardo al futuro rivela anche il prossimo arrivo di Obito Uchiha (Rampaging) come nuovo personaggio maestro. Questo atteso ninja si unirà al roster in inverno con il pacchetto Special Master-Ninjutsu Training Vol. 51.



NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. I nuovi contenuti promettono di ravvivare le arene online e soddisfare i fan alla ricerca di sfide e personalizzazioni sempre più profonde. La versione LITE del gioco offre a tutti la possibilità di scoprire gratuitamente il mondo di Shinobi Striker.