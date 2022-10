Una flotta di BMW per l’ AC Milan

Una giornata speciale quella celebrata sabato a Milanello da BMW Italia e AC Milan. La filiale italiana della Casa di Monaco ha infatti consegnato alla prima squadra le vetture per la stagione 2022/2023, alla presenza di Paolo Scaroni, presidente di AC Milan, Paolo Maldini, Direttore tecnico, Stefano Pioli, allenatore. Il Presidente Massimiliano Di Silvestre ha guidato la squadra di BMW Italia durante gli incontri e i momenti ufficiali.

Una flotta di 25 vetture (9 BMW X5,15 BMW X6 e una BMW iX) è stata schierata a bordo campo con la targa personalizzata per ciascun giocatore e la rosa al completo di AC Milan ha presenziato all’evento, insieme a tutta la dirigenza della società sportiva rossonera.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, ha consegnato simbolicamente le chiavi delle vetture in una cerimonia che ha visto protagonisti il capitano di AC Milan, Davide Calabria insieme a Olivier Giroud e Simon Kjaer.

Grande protagonista della giornata la nuova BMW XM, che dopo essere stata svelata al mondo il 28 settembre, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel centro sportivo di AC Milan ed è stata presentata a squadra e dirigenti in anteprima assoluta.

“Noi diciamo sempre – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre in apertura dell’incontro – che il BMW Group è diverso dagli altri perché noi abbiamo un obiettivo molto ambizioso: esistiamo per muovere il corpo, il cuore e la mente. E oggi siamo qui insieme a voi perché da due anni condividiamo questa ambizione. Noi attraverso i nostri straordinari prodotti, come la nuova BMW XM che oggi vedete in esclusiva e che incarna la nostra visione della mobilità del futuro e voi attraverso le emozioni che il gioco del calcio sa esprimere al massimo livello”.

“Ma – ha poi concluso – c’è anche molto di più. Crediamo negli stessi valori. Apprezzare il “fare fatica”, avere una disciplina rigorosa, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi, le regole, i compagni, gli avversari. E soprattutto farlo con passione. Mettendo in discussione sé stessi, cercando sempre di ottenere il massimo, avendo il gusto di migliorarsi, di sognare traguardi più sfidanti e poi di raggiungerli”.

“La giornata di oggi – ha sottolineato Paolo Scaroni, Presidente AC Milan – è una rinnovata testimonianza di una partnership vincente, tra due marchi globali, eccellenze nei rispettivi settori, sinonimo di successi e stile. È anche un piacere poter ammirare in esclusiva, dal vivo, la nuova XM. Un‘auto che mi ricorda tanto il nostro Milan: elegante, potente, giovane e innovativa, ma soprattutto che è il risultato di un grandissimo lavoro di squadra. L’intesa tra AC Milan e BMW Italia sta proseguendo – ha ricordato Scaroni – attraverso la condivisione di una visione strategica e di valori comuni, guardando al futuro con ottimismo e ambizione, cercando sempre di emozionare i nostri appassionati sostenitori”.