UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Published

Innovazione, praticità e sicurezza si incontrano in UNICA, la nuova vasca di OKBABY pensata per accompagnare la crescita dei più piccoli dalla nascita fino ai quattro anni. Un prodotto che si distingue sul mercato per la sua capacità di adattarsi in modo semplice ed efficace alle diverse fasi dello sviluppo del bambino, garantendo comfort e funzionalità in ogni momento del bagnetto.

La caratteristica che rende UNICA davvero unica è il suo design intelligente: basta ruotarla da un lato all’altro per trasformarla da vasca per neonati a vasca per bambini più grandi. In questo modo, i genitori hanno la possibilità di utilizzare un solo prodotto per tutto il percorso di crescita, senza dover acquistare più soluzioni nel tempo.

La vasca è dotata di maniglie integrate che permettono un facile trasporto, sia in casa che all’aperto, rendendola estremamente versatile.

La parte superiore di UNICA è pensata per i bambini da 0 a 12 mesi. Al suo interno troviamo un supporto inguinale studiato per evitare scivolamenti, un cuscino morbido per il massimo comfort e un termometro incorporato con indicatore del livello d’acqua consigliato, così da garantire sempre la temperatura ideale. Il pratico tappo con chiave di sicurezza consente di svuotare la vasca rapidamente, senza sprechi né complicazioni.

Quando il bambino cresce, basta ruotare UNICA per accedere alla parte inferiore, più ampia e capiente. Questa sezione, adatta dai 12 ai 48 mesi, è dotata di un sedile ergonomico e preformato che aiuta a mantenere una postura corretta durante il bagnetto. La vasca può essere usata comodamente sotto la doccia oppure all’esterno come una vera e propria mini-piscina. Anche qui non mancano il tappo con chiave di sicurezza e l’indicatore del livello dell’acqua, per un utilizzo sempre pratico e sicuro.

Con le sue dimensioni studiate per adattarsi a ogni ambiente domestico e le sue funzioni integrate, UNICA rappresenta una soluzione innovativa per il bagnetto. È pensata per semplificare la vita delle famiglie, offrendo un prodotto durevole, ergonomico e sicuro che accompagna il bambino dalla nascita fino ai quattro anni.

In un mercato dove spesso i genitori devono acquistare più prodotti per seguire le diverse fasi di crescita, UNICA si propone come la risposta definitiva: una sola vasca, tante soluzioni.

