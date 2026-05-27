Nicolò Filippucci lancia il singolo Mantra e annuncia il suo primo tour estivo

Esce venerdì 29 maggio in digitale e in radio il nuovo singolo Mantra di Nicolò Filippucci, una traccia pensata per diventare la colonna sonora dell'estate con il suo messaggio di energia positiva e autenticità. Il brano rappresenta una svolta per il giovane artista umbro, mostrando un lato più diretto e generazionale del suo percorso musicale.



Con Mantra, Filippucci invita a ritrovare leggerezza e libertà, trasmettendo quella voglia di vivere che risveglia ogni estate. Per me un mantra è una frase, una sensazione o una musica che ti rimette in equilibrio. Oggi tutti abbiamo una parola, una frase o una canzone che ci aiuta a staccare, e volevo che 'Mantra' fosse proprio questo: un loop positivo che ti cambia l'umore, ti fa vivere il momento e ti allontana dai pensieri, racconta l'artista.



Il cantante darà il via al suo primo tour estivo, Posti Dove Andare Summer Tour 2026, a partire dal 12 giugno da Felizzano, per poi proseguire con date a Corciano, Perugia e Rende. La tournée offre l'opportunità di ascoltare dal vivo Mantra e i brani dell'album Un posto dove andare, pubblicato da Warner Records Italy.



Filippucci, nato a Castiglione del Lago nel 2006, si è avvicinato alla musica da bambino ed è emerso a livello nazionale dopo la finale del NYCanta e la partecipazione ad Amici, dove si è distinto per talento interpretativo e scrittura emozionale. Il suo 2025 è stato segnato dall'apertura del Capodanno di Roma al Circo Massimo e dal trionfo alle Nuove Proposte di Sanremo con il brano Laguna. Ad aprile 2026 ha pubblicato il primo album e si è esibito live ai Magazzini Generali di Milano.



I biglietti per il tour sono già disponibili nei circuiti abituali e il calendario è in costante aggiornamento. Le prime tappe confermate includono Felizzano il 12 giugno, Corciano il 20 giugno, Perugia il 24 giugno e Rende il 29 giugno.



Con l'uscita di Mantra e il tour alle porte, Nicolò Filippucci si conferma tra le giovani voci più promettenti della musica italiana, pronto a regalare nuove emozioni al pubblico di tutta Italia.