dedde conquista il rap con il nuovo singolo "tutto vero #318" dal 29 maggio

dedde torna a prendersi la scena musicale con il nuovo singolo tutto vero #318, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 29 maggio.



L'artista torinese, dopo il successo di nuda in casa #41, segna una nuova tappa della sua carriera con Island Records e Universal Music Italia. Con questo brano, dedde mette ancora una volta in mostra la sua scrittura cruda e senza filtri, raccontando con profondità il percorso dal bisogno al riscatto personale.



tutto vero #318 si distingue per la sua natura introspettiva, fotografando il passaggio dalla precarietà verso una realtà di successo, vissuta con stupore e incredulità. Nel testo emergono il conflitto tra il passato difficile e il presente brillante, la maturità di chi si sente quasi rassegnato ma consapevole di dover mantenere un certo distacco dalle nuove tentazioni. dedde diventa così un punto di riferimento per una collettività schiacciata dal peso della quotidianità, una sorta di valvola di sfogo per la noia e la depressione dei propri coetanei che consumano le giornate nei bar, cercando di mantenere intatta una dignità di fondo anche quando le prospettive sembrano ridotte al minimo.



Devid Votadoro, conosciuto come dedde, nasce a Torino nel 2003 e cresce a Grugliasco. La sua musica trae ispirazione direttamente dalla periferia e dalle esperienze di vita vissute, senza alcuna censura. Si distingue per raccontare una Torino spesso nascosta, fatta di strade difficili e persone che imparano presto a cavarsela. Ha imparato a scrivere dalle esperienze dure e dal contatto con realtà come i campi rom torinesi.



Nei suoi precedenti lavori, come Randagi 24.7 EP e Torino Sanguina, dedde pone al centro chi vive ai margini. La sua identità è costruita sulla strada, raccontata con una voce inconfondibile e barre dirette che colpiscono per sincerità e forza emotiva. I suoi brani "a me piace #249" (oltre 7 milioni di stream), "giovani e svegli #147" (6 milioni) e "figa check #225" (più di 3 milioni), sono diventati virali grazie a una scrittura autentica e priva di compromessi.



Con tutto vero #318, dedde si conferma tra le voci più genuine della nuova scena rap italiana, portando una testimonianza intensa e personale che parla ai giovani e a chi si riconosce in storie di riscatto e dignità.