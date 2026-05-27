Matthew Lee apre il tour 2026 a Buscemi con il nuovo show From 20's to 20's

Il pianista e performer Matthew Lee inaugura il suo atteso tour estivo sabato 30 maggio a Buscemi, nel cuore di Siracusa, portando sul palco il nuovo spettacolo "From 20's to 20's - the piano odyssey - One hundred years in one night". L'evento, previsto alle 21.30 in Piazza Roma per il Swing & Beer Festival, sarà la prima tappa di una tournée che promette di condurre il pubblico attraverso cento anni di storia musicale, dal jazz degli anni Venti fino ai grandi successi contemporanei.



L'artista pesarese, definito dalla stampa britannica The Genius of Rock'n'Roll, fonde con energia e virtuosismo i classici intramontabili e le hit moderne, trasformando ogni concerto in una vera esperienza teatrale. Dopo Buscemi, sono già annunciate nuove date: Grottazzolina (8 giugno), Locarno Film Festival (30 luglio) e Martina Franca per Piano Lab 2026 (12 agosto).



In occasione del tour è stato lanciato il video ufficiale del nuovo brano "Burning Hopes", un medley che unisce il rock'n'roll di "Burning Love" di Elvis Presley alla forza pop di "High Hopes" dei Panic! At The Disco. L'arrangiamento country rock segna una nuova direzione artistica e discografica per Matthew Lee, rinnovando il suo stile senza abbandonare le sue radici energiche. Il video, firmato da Federico Bisacco con fotografia di Mattia Poppa e prodotto da Imsocial, esalta la fusione tra suono e immagine in linea con l'identità del progetto.



"Burning Hopes" è stato prodotto, arrangiato e mixato da Bruno Riva negli studi Art&Music Recording e sarà disponibile anche in free download. Matthew Lee, cresciuto tra i dischi di Elvis e Jerry Lee Lewis, ha sviluppato fin da piccolo una passione per il rock'n'roll che lo ha distinto tra i banchi del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, lasciato dopo quasi nove anni per incompatibilità con la sua esuberanza artistica.



Il suo percorso, caratterizzato da personalità fuori dagli schemi, lo ha portato a calcare i più importanti palchi italiani ed europei, fino ad aprire show di artisti come Van Morrison e Tom Jones in Inghilterra, nazionale che lo consacra tra i massimi interpreti contemporanei del genere. Dopo una laurea in Giurisprudenza, l'approdo negli Stati Uniti per il Cincinnati Blues Festival segna l'inizio di una carriera internazionale che oggi lo vede protagonista in Europa, Russia, Emirati, Cina, Africa e America.



Con sette album all'attivo, numerosi premi e collaborazioni di prestigio, Matthew Lee conferma il suo status di fenomeno italiano del rock'n'roll, sempre pronto a rinnovarsi e sorprendere con la sua energia inarrestabile.