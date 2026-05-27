S.O.S. Palestina2!: Afterhours e nuove adesioni per il concerto solidale a Firenze

La solidarietà torna protagonista all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze con la seconda edizione di S.O.S. Palestina2!, il grande concerto voluto da Piero Pelù per sostenere il lavoro di Medici Senza Frontiere in Palestina. La serata, fissata per il 20 giugno 2026, vedrà partecipare un cast eccezionale, ancora più ricco grazie all'annuncio di quattro nuovi ospiti: Afterhours, la storica band simbolo del rock alternativo italiano, il cantautore Voltarelli, l'attivista Antonella Bundu e Dario Salvetti, riferimento del collettivo ex Gkn di Campi Bisenzio.



Accanto a loro saliranno sul palco Enzo Iacchetti, i Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Fast Animals And Slow Kids, Moni Ovadia, Laika, Giancane, Brunori Sas e Mariaelena Delia insieme all'artista Clet. Gli artisti hanno deciso di mettere il proprio talento al servizio di una causa urgente, rispondendo all'invito di Pelù per supportare le vittime del genocidio e la missione umanitaria di MSF.



Non ci si abitua alle bombe sui bambini, alle città cancellate, al silenzio di chi guarda e gira la testa dall'altra parte. La musica da sola non salva il mondo ma può ancora rompere il muro dell'omertà che vuole nascondere il genocidio palestinese lungo 80 anni. Il 20 giugno noi musicisti, artisti di strada, attori, attivisti saliremo sul palco di SOS Palestina 2. Non ci arrenderemo mai, continueremo a cercare giustizia e vita tra le macerie dell'umanità, non smetteremo mai di dire che ogni vita vale più di qualsiasi business. Non ci nasconderemo mai nella logica della convenienza, saremo sempre contro le lobbies delle armi e della morte. Grazie a tutti gli Artisti che parteciperanno in favore di SOS Palestina2, per aiutare Medici Senza Frontiere che sono da sempre impegnati nei territori martoriati dalle guerre, ha dichiarato Piero Pelù.



L'evento si svolge per il secondo anno consecutivo e torna nella location storica di Firenze, dove nella precedente edizione sono stati raccolti 83.000 euro devoluti interamente a sostegno delle attività di MSF in Palestina. Anche quest'anno, tutti i proventi netti saranno destinati all'organizzazione medico-umanitaria, attiva dal 1971 in oltre 70 paesi.



L'illustrazione ufficiale è stata realizzata da Zerocalcare, mentre fondamentale è la collaborazione di realtà come Le Nozze di Figaro, Controradio, Fondazione Accademia dei Perseveranti, Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, Doc Servizi, Cooperativa dieci, oltre al management di Piero Pelù e alle agenzie coinvolte nella comunicazione.



Chi vorrà potrà acquistare il biglietto per partecipare o sostenere la causa anche senza essere presente la sera dell'evento: il ricavato sarà interamente rivolto alle vittime della guerra, in una situazione umanitaria sempre più complessa.



L'iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti musicali più significativi per la solidarietà internazionale, riaffermando il potere della cultura come strumento di impegno civile e lotta per i diritti umani.