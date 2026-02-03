Volkswagen celebra 50 anni di Golf GTI con la nuova GTI EDITION 50

La leggendaria Golf GTI raggiunge un traguardo storico: mezzo secolo dalla sua prima apparizione. Per festeggiare l’anniversario di questa icona dell’automobilismo, Volkswagen presenta la nuova Golf GTI EDITION 50, un modello celebrativo che racchiude tutta la storia e l’evoluzione tecnologica di una vettura simbolo di sportività e piacere di guida.

La Golf GTI EDITION 50 si distingue per essere la GTI di serie più potente mai realizzata. Il motore turbo eroga 239 kW (325 CV), assicurando prestazioni di livello superiore. Il nuovo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 270 km/h. Un risultato che conferma l’anima sportiva e la tradizione prestazionale che da cinque decenni caratterizzano la GTI.

L’estetica e la tecnica sono state affinate in ogni dettaglio. La nuova edizione monta di serie un assetto adattivo DCC per un comportamento dinamico più preciso e confortevole, affiancato da cerchi in lega da 19 pollici con verniciatura dedicata e da una luce a matrice di LED che sottolinea il carattere tecnologico dell’auto. Gli interni celebrano la storia GTI con un nuovo motivo per i sedili, rinnovato ma fedele allo stile sportivo che ha reso celebre la vettura.

Per chi desidera il massimo delle prestazioni, Volkswagen propone il pacchetto Performance GTI. Questo include l’upgrade dell’assetto, cerchi in lega forgiata da 19 pollici e terminali di scarico in titanio, che contribuiscono a ridurre il peso complessivo dell’auto di circa 25 chilogrammi. Il risultato è un comportamento su strada ancora più dinamico, preciso e divertente.

Con la GTI EDITION 50, Volkswagen rende omaggio a un modello che ha fatto la storia, riuscendo ancora una volta a coniugare prestazioni, design e tecnologia in un’unica vettura destinata a far parlare di sé.