Wi-Fi 7 ad alta velocità: arriva il nuovo FRITZ!Repeater 2700 per una rete domestica più potente

Il nuovo FRITZ!Repeater 2700 è da oggi disponibile sul mercato e promette di portare le prestazioni del Wi-Fi domestico a un livello superiore grazie allo standard Wi-Fi 7. Con una velocità di trasmissione dati fino a 6,5 Gbit/s, il dispositivo si presenta come una soluzione ideale per chi desidera una connessione forte e stabile in ogni angolo della casa.

Il repeater, che si collega direttamente alla presa di corrente, è dotato di una porta LAN da 2,5 gigabit che consente di collegare via cavo console di gioco, computer o altri dispositivi di rete. Grazie alle antenne integrate che operano sulle bande a 2,4 e 5 GHz, il FRITZ!Repeater 2700 garantisce una copertura ampia e un numero significativamente superiore di dispositivi connessi contemporaneamente, combinando potenza e stabilità anche su più piani o in ambienti complessi.

L’installazione è pensata per essere semplice e veloce. Gli utenti che già possiedono un FRITZ!Box possono avviare il repeater premendo il pulsante “Connect” sul router e sul dispositivo, attivando immediatamente il Mesh Wi-Fi e sincronizzando tutte le impostazioni in automatico. Inoltre, il nuovo FRITZ!Mesh Set 2700, in arrivo prossimamente, permetterà di sfruttare tutti i vantaggi del sistema FRITZ!Mesh anche con router di altri produttori e con modem in fibra ottica, DSL o via cavo. Il set includerà un repeater che fungerà da nodo centrale della rete, semplificando ulteriormente la gestione del Wi-Fi domestico.

La configurazione può essere gestita facilmente tramite la MyFRITZ!App, che guida passo dopo passo gli utenti nel processo di installazione e aiuta a individuare il posizionamento ottimale per le prestazioni migliori.

Il FRITZ!Repeater 2700 è stato sviluppato a Berlino e prodotto in Europa, in linea con la filosofia del marchio che unisce innovazione tecnologica e trasparenza nella realizzazione dei propri prodotti. L’azienda continua a distinguersi per la semplicità d’uso dei suoi dispositivi e per l’integrazione completa con le soluzioni smart home, nel pieno controllo della rete domestica.

Questo nuovo repeater, compatibile con qualsiasi router wireless grazie al supporto WPS, adotta automaticamente nome e password della rete esistente, semplificando ulteriormente l’allestimento della rete. Inoltre, l’indicatore luminoso può essere disattivato o attenuato per integrarsi discretamente in qualsiasi ambiente.

Con una velocità fino a 5760 Mbit/s sulla banda da 5 GHz e 688 Mbit/s su quella da 2,4 GHz, il FRITZ!Repeater 2700 rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama dei dispositivi per la connettività domestica. Il prezzo di lancio consigliato è di 168,99 euro IVA inclusa.

FRITZ! si conferma così uno dei marchi europei più solidi nel settore della connettività e delle soluzioni per la casa digitale, continuando a proporre prodotti che uniscono affidabilità, aggiornamenti costanti e attenzione alla qualità costruttiva.