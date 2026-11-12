Nintendo Switch 2 Winter Tour: i giochi della next-gen arrivano nei centri commerciali

I principali centri commerciali italiani si preparano ad accogliere una carica di divertimento grazie al Nintendo Switch 2 Winter Tour, evento itinerante e gratuito che, dal 20 novembre al 20 dicembre, permette di provare le novità e i videogiochi più attesi della nuova console di casa Nintendo.

L'iniziativa attraverserà l'Italia per cinque weekend consecutivi, offrendo uno spazio tematico dedicato alla console di ultima generazione, con aree gioco accessibili a tutti e un vasto assortimento di titoli da provare, tra cui Nintendo Switch Sports Resort, Pokémon Pokopia, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, e le versioni Nintendo Switch 2 Edition di EA SPORTS FC 27, Indiana Jones e l'antico Cerchio, e Hogwarts Legacy.

L'evento prenderà il via il fine settimana del 20-22 novembre con le prime tappe al Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio (FI) e alla Galleria Commerciale Porta di Roma (RM), per poi proseguire toccando altri importanti centri tra Bari, Genova, Torino, Milano, Bergamo, Modena e Caserta.

All'interno delle aree allestite, gli appassionati potranno vivere un'esperienza immersiva e accogliente grazie a numerose postazioni di prova, scoprendo tutte le funzionalità della console e condividendo il divertimento in vista delle feste natalizie. Saranno disponibili sia modalità TV sia portatile, per offrire la massima libertà di gioco e consentire a tutti di trovare la propria esperienza ideale.

In modalità TV, riflettori puntati sulle ultime uscite: Nintendo Switch Sports Resort invita grandi e piccoli a mettersi alla prova con lo sport interattivo, Mario Kart World riporta in pista i personaggi più amati dell'universo Nintendo, mentre Donkey Kong Bananza offre un'avventura originale e sorprendente. Le edizioni per Switch 2 di EA SPORTS FC 27, Indiana Jones e l'antico Cerchio e Hogwarts Legacy permettono invece di riscoprire classici e novità in versioni ottimizzate per la console.

Per chi preferisce il gioco in mobilità, la modalità portatile permette di esplorare Pokémon Pokopia, simulatore di vita e costruzione dedicato ai Pokémon, e vivere l'emozione delle partite a EA SPORTS FC 27 in qualsiasi momento.

Ecco il calendario completo delle tappe:

20-22 novembre: Centro Commerciale I Gigli (Campi Bisenzio, FI) e Galleria Commerciale Porta di Roma (Roma, RM) 27-29 novembre: Parco Commerciale Casamassima (Casamassima, BA) e Centro Commerciale Fiumara (Genova, GE) 4-6 dicembre: Shopville Le Gru (Grugliasco, TO) e Centro Commerciale IL CENTRO (Arese, MI) 11-13 dicembre: Oriocenter (Orio al Serio, BG) e Centro Commerciale Grandemilia (Modena, MO) 18-20 dicembre: Centro Commerciale Campania (Marcianise, CE)

L'ingresso all'area evento è libero e gratuito, pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età e riunire famiglie e amici nel segno del gioco e della socialità.



