Kimi-Mania, Antonelli fa la storia: la Topps 1/1 supera 878 mila dollari

Andrea Kimi Antonelli ha riscritto la storia della Formula 1 diventando, a soli vent'anni, il più giovane Campione del Mondo di sempre, superando il record di Sebastian Vettel che resisteva dal 2010. Il trionfo del pilota bolognese ha acceso una febbre da collezionismo senza precedenti, scatenando una frenesia inedita tra fan e collezionisti di tutto il mondo, ansiosi di possedere un pezzo di questo momento storico.

A simboleggiare questa ondata di entusiasmo è la straordinaria vendita della carta Topps® Chrome® F1® del set 2025, la Rookie Autograph SuperFractor 1/1 firmata da Antonelli. Questo oggetto da collezione, battuto all'asta a ottobre per la cifra record di 878.400 dollari, è diventato la seconda carta di Formula 1 più costosa di sempre a livello globale. L'episodio conferma come il mercato dei collezionabili sia oggi un vero e proprio termometro del valore e del potenziale degli sportivi più iconici.

Topps® ha celebrato la stagione straordinaria di Antonelli dedicandogli una speciale serie Topps®Now, che include una versione esclusiva autografata 1/1. Il set immortala uno dei momenti più carichi di significato dell'anno: l'abbraccio sul podio con Max Verstappen e Lewis Hamilton, che sollevano Kimi in trionfo. Carte che non rappresentano semplici oggetti, ma autentiche testimonianze di un passaggio generazionale destinato a segnare un'epoca.

Sull'onda di questa passione travolgente, debutta anche la nuovissima collezione F1® Chrome® Sapphire Edition 2026, che offre un'esperienza premium grazie alla tecnologia metallizzata Chromium, finiture Sapphire di altissima gamma e fotografie ufficiali del paddock. La nuova serie comprende inserti tematici, autografi originali e le ricercatissime carte parallele Refractor numerate, permettendo a fan e collezionisti di rivivere da vicino le emozioni e i protagonisti di una stagione che resterà negli annali della Formula 1.

Il connubio tra motorsport e collezionismo sportivo raggiunge così il suo apice, con Antonelli ormai indiscusso simbolo di una nuova era per la classe regina e la "Kimi-mania" pronta a contagiare tutto il mondo.