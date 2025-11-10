A “Quarta Repubblica”: i rapporti tra sinistra e Islam e l’intervista esclusiva a Eva Kaili

Questa sera, lunedì 10 novembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato ai temi di attualità politica ed economica. La puntata proporrà un ampio confronto su alcuni dei temi più dibattuti del momento, offrendo analisi e testimonianze dirette.

In apertura, spazio a un approfondimento sui legami tra sinistra e mondo islamico, con contributi, opinioni e analisi volte a comprendere la complessità dei rapporti politici e culturali tra questi due mondi. Una discussione che promette di suscitare interesse e dibattito, grazie alla presenza di voci diverse e punti di vista contrapposti.

A seguire, la trasmissione affronterà nuovi sviluppi dell’inchiesta sui call center, con un’inchiesta dedicata al funzionamento delle reti e ai meccanismi che rendono possibili le truffe telefoniche. L’obiettivo sarà fornire strumenti utili ai cittadini per riconoscere e prevenire i tentativi di frode.

Nella seconda parte della serata, si parlerà di giustizia, dando spazio alle testimonianze delle vittime e alle riflessioni su come migliorare l’efficacia e la trasparenza del sistema giudiziario.

Uno dei momenti più attesi sarà l’intervista esclusiva a Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo e figura centrale dell’inchiesta Qatargate. La sua testimonianza offrirà un punto di vista diretto sul caso che ha scosso le istituzioni europee, con possibili nuovi dettagli e chiarimenti sullo stato delle indagini.

Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Lucetta Scaraffia e Matteo Flora, garantendo un confronto vivace e approfondito tra giornalisti, analisti e ospiti del mondo culturale.

L’appuntamento è dunque fissato per domani sera su Retequattro, con una puntata di Quarta Repubblica che promette di affrontare temi cruciali dell’attualità italiana ed europea con il consueto approccio analitico e polemico che contraddistingue il programma di Nicola Porro.