Mega Man: Dual Override presenta Cleanser Man, vincitore del Boss Design Contest

Il palco del TwitchCon di San Diego ha visto l'annuncio ufficiale di Cleanser Man, il nuovo e attesissimo Robot Master che farà il suo esordio in Mega Man: Dual Override. Cleanser Man è il vincitore dell'ultimo Boss Design Contest, una tradizione storica della saga Mega Man dal 1988, e rappresenta ancora una volta il legame vivo tra gli sviluppatori e la vasta community di fan.

Cleanser Man si distingue come un robot addetto alle pulizie, spinto da una vera e propria ossessione per la bellezza incontaminata e dotato di un sensore ultra-sensibile per individuare la più piccola traccia di sporco. Il suo ideale? Un mondo senza neanche un granello di polvere. Tuttavia, la sua devozione ha effetti collaterali: nel tentativo di mantenere tutto perfettamente pulito, finisce per danneggiare gravemente monumenti e opere d'arte di valore storico, guadagnandosi la reputazione di minaccia più che di benefattore.

Sentendosi incompreso e respinto dall'opinione pubblica, Cleanser Man prende il controllo di un impianto di smaltimento dei rifiuti e lo usa per inquinare, un gesto disperato per costringere il mondo ad apprezzare l'importanza della pulizia. Con questa narrativa carismatica, il personaggio promette di offrire sfide originali ai giocatori di Mega Man: Dual Override.

L'uscita di Mega Man: Dual Override è prevista per la primavera del 2027 su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Il titolo è già disponibile nelle wishlist dei principali store digitali, segno dell'enorme attesa che circonda il platform d'azione di Capcom.

Mega Man: Dual Override si conferma così un evento da non perdere per tutti gli appassionati della saga, grazie anche al contributo diretto della community e alla creatività dei suoi fan, che continuano a plasmare l'universo dei Robot Master.