Roger Jr. arriva su TEKKEN 8 con nuove collaborazioni esclusive NIKE

Roger Jr., noto anche come Pocket Commander, è ora disponibile in accesso anticipato per i possessori del Season Pass 3 di TEKKEN 8 e sarà acquistabile da tutti i giocatori a partire dal 17 novembre 2026. Il personaggio, amatissimo dai fan fin dalla sua prima apparizione in TEKKEN 5, torna dunque nella nuova generazione del celebre picchiaduro.



In questa nuova avventura, Roger Jr. è ingiustamente accusato della distruzione di un edificio della G Corporation, dopo aver sfidato suo padre, responsabile del tradimento nei confronti della madre. Ora Roger Jr. e la madre sono impegnati in una missione per mettere fuori gioco i vertici della G Corporation, utilizzando il caratteristico stile Commando Wrestling, una combinazione di wrestling professionistico e attacchi dinamici per fronteggiare ogni avversario.



Accanto a Roger Jr. si uniscono al roster anche Bob, Kumimitsu e il prossimo Yujiro Hanma, amplificando le possibilità di gioco e le strategie disponibili nel Season Pass 3. Tutti questi personaggi contribuiscono ad arricchire ulteriormente l'universo narrativo, mentre la serie prosegue la tragica saga della dinastia Mishima, segnata da rivalità e scontri familiari.



TEKKEN 8 introduce anche una seconda collaborazione esclusiva con NIKE, che questa volta include oggetti speciali ispirati a King, leggendario wrestler della serie, con riferimenti alle sue apparizioni in TEKKEN 3 e TEKKEN 8. Nell'ambito del TEKKEN Fight Pass - Round 12, i giocatori potranno ottenere questi items e usufruire di un tema NIKE a tempo limitato per il Battle Stage ARENA.



I dettagli su questa collaborazione saranno comunicati tramite i canali ufficiali in una data successiva, ma la presenza di oggetti NIKE e l'ambientazione speciale del campo di battaglia rappresentano un'ulteriore occasione per personalizzare e arricchire l'esperienza di gioco.



TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, portando la saga a un nuovo livello sia in termini narrativi che di gameplay. I giocatori sono chiamati a fronteggiare il regno del terrore di Kazuya, con un cast in continua espansione che premia sia i veterani che i nuovi arrivati.





