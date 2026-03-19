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Achille Lauro: fuori il 20 marzo il nuovo singolo “In viaggio verso il paradiso”

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Nel pieno di un tour nei palazzetti completamente sold out, Achille Lauro torna a sorprendere il suo pubblico annunciando l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy.

Dopo un periodo artistico straordinario, che lo ha visto protagonista di alcuni dei più importanti eventi dello spettacolo italiano – dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona fino alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 – l’artista romano apre un nuovo capitolo della sua carriera con un brano che promette di diventare uno dei momenti più intensi della sua produzione.

Ballad dal tono intimo e profondo, “In viaggio verso il Paradiso” mette al centro una promessa d’amore assoluta: esserci, proteggersi, farsi rifugio. Il brano, già eseguito dal vivo durante le prime date del tour nei palazzetti, è stato accolto con grande partecipazione dal pubblico, confermando la capacità di Lauro di trasformare esperienze personali in emozioni condivise.

Ma le novità non finiscono qui. Durante le tappe del tour 2026, Achille Lauro ha svelato un’ulteriore sorpresa: le date del suo primo grande tour negli stadi, previsto per l’estate 2027, intitolato “Per sempre noi”. Un passaggio simbolico e artistico fondamentale nella crescita del cantautore, che porterà la sua musica nei più importanti impianti del Paese.

Le date annunciate sono: 11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova e 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

L’artista sarà inoltre protagonista già nel 2026 con tre speciali appuntamenti live dello show “Comuni Immortali”: il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno allo Stadio Olimpico di Roma (già sold out) e il 15 giugno allo Stadio San Siro di Milano (anch’esso sold out).

Il tour nei palazzetti di Achille Lauro, ideato insieme a De Marinis Group e prodotto da Friends & Partners, sta registrando un successo travolgente, con tutte le date completamente esaurite: da Eboli a Roma, da Bari a Milano, Padova, Torino, Bologna e Firenze.

Con “In viaggio verso il Paradiso” e l’annuncio del nuovo tour negli stadi, Achille Lauro conferma la sua capacità di reinventarsi costantemente, fondendo musica, estetica e sentimento in un linguaggio artistico sempre più universale. Un percorso di crescita continua che lo consacra come una delle figure più carismatiche e originali della musica italiana contemporanea.

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