Trump, migranti e turismo: i temi della nuova puntata di “È sempre Cartabianca”

Martedì 11 febbraio, in prima serata su Retequattro, torna l’appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La puntata si preannuncia densa di temi caldi, tra politica internazionale e questioni interne che dividono il dibattito pubblico.

Uno dei punti centrali della serata sarà la rivelazione di Donald Trump su una recente telefonata con Vladimir Putin. L’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso la volontà di incontrare presto il leader russo per cercare di “mettere fine alla guerra orribile” in Ucraina. Le prossime giornate potrebbero essere decisive per comprendere se esista un margine per una trattativa concreta e una possibile fine del conflitto.

Sul fronte interno, il programma affronterà le polemiche legate al caso Almasri e alla questione dei centri per migranti in Albania. Il governo starebbe valutando un nuovo decreto per far ripartire i trasferimenti, ipotizzando perfino di togliere la competenza ai giudici italiani. Una mossa che, se confermata, potrebbe innescare ulteriori tensioni politiche e istituzionali.

Altro tema di grande attualità sarà l’impatto del turismo di massa sulle città d’arte e sui borghi italiani. La trasformazione di migliaia di appartamenti in bed and breakfast sta facendo impennare i costi degli affitti, con un conseguente aumento degli sfratti. Una crisi abitativa che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione e che richiede soluzioni urgenti per evitare che interi centri storici diventino inaccessibili per i residenti.

Appuntamento, dunque, a martedì sera su Retequattro per una nuova puntata di “È sempre Cartabianca”, con approfondimenti e dibattiti su alcuni dei temi più scottanti dell’attualità nazionale e internazionale.