ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Un binomio vincente sta emergendo a Bologna, dove la storica fiera Auto e Moto d’Epoca del 2025 ha visto una riuscita collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC). Grazie a questa iniziativa, oltre 1.000 persone hanno partecipato a una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita, ricevendo un controllo cardiologico comprendente la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma.

La seconda edizione di questa iniziativa innovativa si basa su una semplice analogia tra il cuore umano e il motore di un’automobile: entrambi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per garantire prestazioni ottimali. Il cuore, infatti, è il motore del nostro corpo, e i suoi componenti devono funzionare in modo armonioso per evitare problemi di salute.

A Bologna Fiere, tra le migliaia di visitatori provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, molti hanno risposto con entusiasmo a questa offerta gratuita di prevenzione cardiologica. Molti dei partecipanti hanno beneficiato di preziosi consigli su come vivere in modo sano e prevenire problemi cardiovascolari. Inoltre, a una decina di persone è stato suggerito di fare ulteriori accertamenti medici, poiché le visite avevano rivelato anomalie di cui non erano a conoscenza.

Un ulteriore contributo alla consapevolezza e alla sicurezza è arrivato grazie al libro “Cuori e Motori” del Professor Francesco Fedele, Presidente dell’INRC, distribuito ai partecipanti. Questa iniziativa non è solo un’importante campagna sanitaria, ma fa parte di un programma più ampio incentrato sull’educazione e la sicurezza stradale, da sempre una priorità per l’ACI. Ridurre gli incidenti stradali e i relativi costi sociali, che nel 2024 ammontavano a circa 22,6 miliardi di euro, è un obiettivo comune.

In tanti hanno approfittato nuovamente della postazione cardiologica nello stand ACI e ACI Storico che metteva a disposizione un “tagliando gratuito” a tutti coloro che ne facevano richiesta. Sono tornati a casa non solo con l’elettrocardiogramma ma, soprattutto, con preziosi consigli in tema di prevenzione cardiovascolare per vivere bene e in maniera sana.