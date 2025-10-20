Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Published

Un binomio vincente sta emergendo a Bologna, dove la storica fiera Auto e Moto d’Epoca del 2025 ha visto una riuscita collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia (ACI) e l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC). Grazie a questa iniziativa, oltre 1.000 persone hanno partecipato a una campagna di prevenzione cardiovascolare gratuita, ricevendo un controllo cardiologico comprendente la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma.

La seconda edizione di questa iniziativa innovativa si basa su una semplice analogia tra il cuore umano e il motore di un’automobile: entrambi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per garantire prestazioni ottimali. Il cuore, infatti, è il motore del nostro corpo, e i suoi componenti devono funzionare in modo armonioso per evitare problemi di salute.

A Bologna Fiere, tra le migliaia di visitatori provenienti non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, molti hanno risposto con entusiasmo a questa offerta gratuita di prevenzione cardiologica. Molti dei partecipanti hanno beneficiato di preziosi consigli su come vivere in modo sano e prevenire problemi cardiovascolari. Inoltre, a una decina di persone è stato suggerito di fare ulteriori accertamenti medici, poiché le visite avevano rivelato anomalie di cui non erano a conoscenza.

Un ulteriore contributo alla consapevolezza e alla sicurezza è arrivato grazie al libro “Cuori e Motori” del Professor Francesco Fedele, Presidente dell’INRC, distribuito ai partecipanti. Questa iniziativa non è solo un’importante campagna sanitaria, ma fa parte di un programma più ampio incentrato sull’educazione e la sicurezza stradale, da sempre una priorità per l’ACI. Ridurre gli incidenti stradali e i relativi costi sociali, che nel 2024 ammontavano a circa 22,6 miliardi di euro, è un obiettivo comune.

In tanti hanno approfittato nuovamente della postazione cardiologica nello stand ACI e ACI Storico che metteva a disposizione un “tagliando gratuito” a tutti coloro che ne facevano richiesta. Sono tornati a casa non solo con l’elettrocardiogramma ma, soprattutto, con preziosi consigli in tema di prevenzione cardiovascolare per vivere bene e in maniera sana.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Motori

Jeep Avenger: il SUV più amato dagli Italiani e il secondo modello più venduto in assoluto

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Mazda lancia la promozione di Halloween: “Mazda Black is the new Black”

Motori

Triumph Trident 800: la nuova naked che ridefinisce il segmento roadster

Società

ACI: oltre 1.000 i tagliandi di cardiologia grazie alla collaborazione con l’INRC

Motori

Alcantara rivoluziona l’interior auto con la collezione 2025

Tecnologia

Volkswagen: più di due milioni di prodotte con Car2X

Motori

Pininfarina e JAS Motorsport: rinasce l’iconica Honda NSX

Motori

Hyundai IONIQ 9: esperienza a bordo ricca e completa grazie all’integrazione olistica dell’AI

Motori

Kia PV5 Cargo è GUINNES WORLD RECORD: 693,38 km con una singola ricarica

Tecnologia

LG webOS: il sistema operativo che trasforma la Smart TV in un vero cinema domestico

Spettacolo

Eros Ramazzotti svela la tracklist del nuovo album in uscita il 21 novembre

Motori

HONDA: Forza 125 e Forza 350 ricevono nuove colorazioni per il 2026

Motori

TVS Motor entra nel segmento delle Adventure Rally Tourer con la nuova RTX 300

Motori

Renault Duster torna in India: il grande ritorno del SUV che ha fatto la storia

Tecnologia

Sound Blaster Re:Imagine: la rivoluzione dell’audio digitale

Motori

Yamaha XSR900 GP 2026: omaggio a “King” Kenny Roberts con la nuova livrea Legend Yellow

Motori

Nuova Honda Prelude e:HEV: il ritorno di un’icona

Moda

American Vintage lancia la sua prima collezione sportiva: nasce American Vintage Sports Club

Motori

Polini Motori a EICMA 2025: la tradizione incontra l’innovazione elettrica

Spettacolo

EMILI KASA: torna a mezzanotte con “Pita Gyros”

Motori

La nuova BMW iX3 rivoluziona l’esperienza di ricarica
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Nuova Puntata di “Quarta Repubblica”: giustizia e indagini Sotto i Riflettori

Questa sera, lunedì 27 ottobre, l’appuntamento con “Quarta Repubblica” promette di tenere incollati allo schermo gli appassionati di attualità politica ed economica. Condotto da...

2 giorni ago

Società

Scontro Politico tra Meloni e Schlein e temi di sicurezza al Centro di “Quarta Repubblica”

Questa sera in prima serata su Retequattro, il talk show “Quarta Repubblica” condotto da Nicola Porro offrirà un ricco dibattito dedicato ai temi di...

20 Ottobre 2025

Motori

MG sostiene i giovani talenti del Premio Arte: MG Cyberster al Museo della Permanente

SAIC Motor Italy sceglie di puntare sulla cultura e sui giovani talenti italiani aderendo con entusiasmo al Premio Cairo, il prestigioso riconoscimento dedicato agli...

15 Ottobre 2025

Società

Arte e Natura: la decima Hyundai Commission alla Tate Modern celebra le culture indigene

La Tate Modern di Londra ospita la decima Hyundai Commission, un’opera monumentale dell’artista Sámi Máret Ánne Sara, intitolata Goavve-Geabbil. Questa installazione, la prima di...

14 Ottobre 2025