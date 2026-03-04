ADRIANA: “PRESA BENE” fuori il 20 marzo

Energia, visione e determinazione sono le parole chiave di “PRESA BENE”, il primo album ufficiale di Adriana, in uscita il 20 marzo su INRI Records/Metatron. L’artista veronese, rapper, cantautrice e performer, presenta un progetto che riflette pienamente la sua identità: una miscela di forza, autenticità e desiderio di cambiamento. “PRESA BENE è uno stato mentale prima ancora che un titolo”, si legge nella presentazione ufficiale, un manifesto di entusiasmo e perseveranza che trova nella musica la sua forma più libera ed energica.

Il disco offre un viaggio sonoro che alterna momenti di pura carica e riflessione interiore, con brani che uniscono ritmi incisivi e testi consapevoli. Le produzioni spaziano tra il sound hip hop più classico e sonorità contemporanee, grazie a un team di produttori che ne amplifica la visione artistica. Dade, figura centrale del progetto, contribuisce a definire l’impronta più autenticamente rap dell’album, affiancato da Tokyo, Plagio e Dave Zeta, ognuno con un apporto distintivo ma coerente con la direzione generale.

Le collaborazioni si distinguono per coerenza e qualità: Inoki, MadBuddy, Diora Madama, Joelz e DJ Shocca partecipano a un progetto che unisce radici e contemporaneità. In particolare, “Non è Poesia” si impone come focus track dell’album, un brano che affronta il tema dell’integrità artistica e personale in un contesto in cui visibilità e successo sembrano l’unico metro di valore. È una riflessione lucida su cosa significhi restare fedeli a sé stessi quando tutto intorno spinge verso il compromesso, spiegano le note di presentazione. A sostenere Adriana in questo pezzo, la produzione firmata da DJ Shocca, potente e raffinata, che combina campionature ricercate a batterie incisive, su cui la voce dell’artista scorre con sicurezza e intensità.

L’intero album si presenta come un manifesto di autenticità: tra brani che fanno muovere la testa e altri che invitano all’introspezione, Adriana dimostra una maturità artistica solida e una cifra stilistica immediatamente riconoscibile. Dall’energia di tracce come Stile e Go To fino alla delicatezza di Ninna Nanna con Inoki, il disco alterna mood diversi mantenendo una linea coerente e personale.

Ma “PRESA BENE” non si ferma alla musica registrata. L’artista porterà il suo progetto sul palco con una serie di live ad alto impatto, concepiti per trasformare ogni concerto in un’esperienza di connessione e movimento. Le prime date confermate sono il 13 marzo a Verona (Kroen), il 20 marzo a Torino (Magazzino sul Po) e il 1° aprile a Milano (INRI Fest, Ostello Bello Duomo).

Adriana nasce nella provincia di Verona, dove muove i primi passi nella cultura hip-hop. La danza rappresenta il suo primo linguaggio: a soli 17 anni si trasferisce in Canada per studiare hip-hop, entrando nella crew internazionale Culture Shock. Da quell’esperienza trae una consapevolezza che segnerà il suo percorso artistico. Tornata in Italia, porta nella scena rap una presenza scenica fortemente fisica, mescolando sonorità urban, drum’n’bass e influenze R&B, con testi che riflettono il desiderio di autenticità e la resistenza all’omologazione.

Dal 2020 inizia a pubblicare i suoi primi brani, conquistando l’attenzione della scena urban italiana e collaborando con leggende dell’hip hop nazionale come DJ Shocca e Inoki. Nel 2024 arriva l’EP Limbo, che le apre le porte di palchi internazionali come lo Sziget e il Colors of Ostrava. Un percorso in costante crescita che culmina ora nel suo album d’esordio “PRESA BENE”, simbolo di una maturità artistica sempre più definita.

Con questo progetto, Adriana si conferma una delle voci più fresche e consapevoli della nuova scena italiana, capace di unire linguaggio, ritmo e presenza scenica in un mix potente e autentico. “PRESA BENE” è la prova che la nuova generazione del rap italiano non solo ha fame, ma ha anche una visione.