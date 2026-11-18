Crescono incidenti e feriti sulle strade italiane, ma diminuiscono le vittime: il primo semestre del 2026 registra numeri in chiaro-scuro sul fronte della sicurezza stradale. Secondo le stime, tra gennaio e giugno si contano 89.754 incidenti con lesioni a persone, in aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i feriti salgono a 120.824 (+7,7%). In media ogni giorno sulle strade italiane si sono verificati 496 incidenti, con 668 feriti e oltre 7 decessi.

La vera notizia positiva riguarda la diminuzione delle vittime entro il trentesimo giorno dall'evento, che scendono a 1.297 casi, con un calo del 3,1% rispetto al primo semestre 2025. Considerando i dati in prospettiva, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli incidenti sono aumentati del 7,3% e i feriti del 3,3%, ma il numero dei morti si è ridotto in modo marcato (-15,5%).

Le statistiche mostrano riduzioni diverse a seconda della tipologia di strada. Le vittime calano sulle strade urbane (-5,1%) ed extraurbane (-2,1%), mentre risultano in aumento sulle autostrade (+1,3%) rispetto al primo semestre del 2025. Gli incidenti avvengono prevalentemente sulle strade urbane (75,3%), ma quasi la metà delle vittime (48,4%) si registra sulle extraurbane, dove gli impatti si rivelano mediamente più gravi.

Confrontando i dati attuali con il 2019, emerge un quadro positivo per tutte le principali tipologie di strada: le vittime risultano ridotte del 18,6% sulle autostrade, del 14,5% sulle strade extraurbane e del 15,7% su quelle urbane.

Per quanto riguarda la mobilità, il traffico sulla rete extraurbana principale è in diminuzione rispetto al 2025, con una leggera crescita dei veicoli pesanti e un calo più netto per i leggeri. Sulle autostrade invece si registra un aumento globale dello 0,1%, sostenuto dal traffico dei veicoli pesanti (+2,4%) e penalizzato da una leggera flessione dei veicoli leggeri (-0,3%).

Nel primo semestre 2026, il contrasto tra l'aumento degli incidenti e dei feriti e la diminuzione delle vittime riflesse una transizione complessa verso la sicurezza, nella quale la maggiore frequenza di sinistri è controbilanciata, almeno in parte, da strategie ormai consolidate che stanno portando a una continua, anche se lenta, riduzione della mortalità stradale. Il traguardo europeo di dimezzare vittime e feriti gravi entro il 2030 è ancora distante, ma il calo dei decessi rappresenta un segnale incoraggiante per la sicurezza sulle strade italiane.