ARES porta ai Global Champions Playoffs 2026 di Verona tre creazioni esclusive: S1, Defender Cabrio e la motocicletta Bullet.

ARES sarà tra i protagonisti dei Global Champions Playoffs 2026, in programma a Verona dal 19 al 22 novembre. Il marchio modenese porterà all'appuntamento internazionale dedicato all'equitazione tre creazioni esclusive: ARES S1 in livrea grigia, Defender Cabrio e Bullet, espressioni differenti di una filosofia progettuale che mette al centro design, artigianalità, prestazioni e personalizzazione.

La manifestazione rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del calendario equestre internazionale e riunisce i migliori interpreti del salto ostacoli in competizioni di altissimo livello. Un contesto nel quale precisione, tecnica ed eleganza assumono un ruolo centrale, trovando una naturale sintonia con la visione di ARES e con la sua ricerca costante dell'eccellenza nella realizzazione di veicoli esclusivi.

Tra i modelli esposti spicca ARES S1, proposta con un'inedita livrea grigia che ne valorizza le proporzioni scultoree, le soluzioni aerodinamiche e il carattere contemporaneo. Accanto alla sportiva trova spazio la Defender Cabrio, interpretazione personalizzata di una delle icone più riconoscibili del mondo off-road. Il progetto combina il carattere autentico del fuoristrada con una nuova idea di eleganza e libertà, attraverso un livello di personalizzazione che riflette l'approccio bespoke del marchio.

Completa la presenza di ARES Bullet, una motocicletta esclusiva che guarda al mondo delle competizioni degli anni Sessanta e Settanta, reinterpretandone il fascino attraverso un linguaggio stilistico attuale. La carenatura dal profilo affilato, i semimanubri ribassati e i numerosi dettagli realizzati su misura definiscono una moto nella quale eleganza senza tempo e ricerca delle prestazioni convivono, estendendo la filosofia artigianale del brand anche al settore delle due ruote.

La partecipazione ai Global Champions Playoffs arriva in un momento particolarmente importante per la crescita di ARES. Dopo aver ottenuto la certificazione come Costruttore automobilistico, il marchio ha recentemente raggiunto anche il traguardo dell'omologazione europea della S1. Due risultati che testimoniano l'evoluzione delle competenze industriali e ingegneristiche dell'azienda, rafforzandone il posizionamento nel panorama automotive internazionale.

La presenza a Verona diventa così un'occasione per raccontare un'identità costruita sulla cultura del dettaglio, sull'esclusività e sulla capacità di trasformare ogni progetto in una creazione personale. Valori che accomunano il mondo equestre e quello di ARES, entrambi caratterizzati da passione, precisione e continua ricerca della perfezione.