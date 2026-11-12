Romancing SaGa 3: Destinies United arriva in anticipo con un remake HD ricco di novità

Romancing SaGa 3: Destinies United, il remake completo in HD dello storico RPG a turni di Square Enix, sarà disponibile dal 4 febbraio 2027, una settimana prima rispetto alla data originaria. Il gioco è già preordinabile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Xbox su PC e Steam). I preordini digitali per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch partiranno il 19 novembre.



"Durante lo sviluppo di questo remake, ci siamo concentrati sul miglioramento del caratteristico sistema di scenari liberi del gioco originale, sull'approfondimento dei suoi otto protagonisti e sul rendere la storia più semplice da seguire", ha affermato Shinichi Tatsuke, producer di Romancing SaGa 3: Destinies United.



"Abbiamo inoltre ripreso i combattimenti dinamici e i sistemi di gioco intuitivi che hanno riscosso tanto successo in Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Siamo lieti di potervi offrire il gioco prima di quanto previsto in origine. Sia che abbiate giocato all'originale, apprezzato Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven o stiate scoprendo la serie SaGa per la prima volta, speriamo che questa avventura sia di vostro gradimento. Non vediamo l'ora di condividerla con voi!"



Ambientato in un mondo segnato dal ciclo cosmico noto come Rise of Morastrum, che minaccia tutti i nati in determinati anni con l'eccezione del Child of Destiny, Romancing SaGa 3 offre uno scenario profondo e articolato. I giocatori potranno impersonare uno degli otto eroi destinati a cambiare il destino del pianeta, affrontando la minaccia dei Four Sinistral che cercano di scatenare l'Abyss.



Grande attenzione è stata posta alla libertà di scelta: sarà possibile esplorare varie terre, seguire storie diverse e decidere l'ordine con cui sconfiggere i Sinistral, offrendo così esperienze di gioco sempre nuove ad ogni partita. Il remake vanta una grafica completamente rinnovata in HD, brani storici e nuovi arrangiamenti di Kenji Ito, filmati doppiati in inglese e giapponese.



Sono già disponibili sia le edizioni fisiche che digitali del gioco, oltre a una Digital Deluxe Edition con costumi, equipaggiamenti, formazioni, temi di battaglia aggiuntivi e oggetti per i minigiochi di commercio e guerra. Chi acquisterà la Deluxe Edition prima del lancio avrà diritto a 72 ore di accesso anticipato.



Fino al 16 febbraio 2027, l'acquisto anticipato garantirà uno speciale Set di accessori bonus, tra cui la Tatyana's Piggy Bank, per guadagnare più valuta di gioco, e "How to be a Hero" di Robin, per aumentare i tech point delle battaglie. Chi possiede salvataggi di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sulla stessa piattaforma riceverà anche l'esclusiva Leon's Crown.



Romancing SaGa 3: Destinies United è stato valutato PEGI 12, indicando la sua adatta fruibilità anche per i più giovani appassionati del genere.