The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 supera 5,2 milioni di copie

The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 ha raggiunto un nuovo traguardo, superando 5,2 milioni di unità vendute in tutto il mondo nei suoi primi quattro giorni dal lancio. Il gioco, rilasciato globalmente il 5 novembre, ha ottenuto in tempi record risultati che lo consacrano come il titolo Nintendo Switch 2 con la crescita di vendite più rapida di sempre sia a livello mondiale sia in Europa.

Questo risultato segna un nuovo primato per la storica saga Nintendo, confermando l'enorme attesa e il forte seguito che accompagna ogni nuova uscita di Zelda. La risposta dei fan è stata entusiasta e le vendite dimostrano come l'avventura leggendaria di Link sia capace di affascinare nuove generazioni e appassionati di lunga data.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 si posiziona come la nuova pietra miliare per la console di ultima generazione. Il successo è stato immediato e conferma ancora una volta il ruolo di primo piano che la serie Zelda ricopre nel panorama videoludico globale.

La rapidità con cui il titolo ha raggiunto questi numeri testimonia l'impatto culturale e commerciale di Zelda, vera icona del mondo dei videogiochi. L'interesse e la passione dimostrati dal pubblico confermano la forza duratura del brand Nintendo e alimentano le aspettative per le future avventure dell'eroe di Hyrule.