DJ Premier, M.O.P. e Redman all'Ex Base NATO per il Platinum Plus Hip Hop Festival

Il 21 giugno l'Ex Base NATO di Napoli si trasforma nell'epicentro italiano dell'hip hop con il Platinum Plus Real Hip Hop Culture Festival. L'evento porterà sotto il Vesuvio tre nomi leggendari della scena mondiale: DJ Premier, M.O.P. e Redman, personalità che hanno segnato la storia del rap internazionale.



DJ Premier, produttore iconico e cofondatore dei Gang Starr, salirà su un palco di 64 metri per un set che promette emozioni old school e grandi classici. Con lui, la storica band hardcore M.O.P., duo di Brooklyn famoso in tutto il mondo grazie a brani come Ante Up, e Redman, il carismatico rapper associato alla East Coast e punto di riferimento per intere generazioni.



L'appuntamento ribadisce il ruolo di Napoli come riferimento storico per la cultura hip hop in Italia, offrendo non solo concerti, ma una grande jam a cielo aperto che riunisce musica, writing, breaking, freestyle, street culture e community.



In consolle, durante la giornata, si alterneranno alcuni dei dj più influenti della scena urban nazionale, tra cui DJ Uncino, DJ Jesa, Dario Fresko, Calafiore OG, Slim Fenix e Datboidee. Ampio spazio sarà dedicato anche all'arte urbana: il collettivo Back to the Style curerà una sessione di graffiti live, con dodici artisti europei impegnati nella realizzazione di sei grandi container davanti al palco centrale, trasformando l'area in una vera installazione urbana.



La street culture si esprimerà anche attraverso la battle di breaking curata dalla crew napoletana TCK, storica realtà attiva da oltre trent'anni. La competizione sarà in formato 2vs2 con DJ Breakstarr ai piatti; host ufficiali Rota e Spak. In giuria: Kacyo, Side e Laziness. In palio per i vincitori 1000 euro e una Wild Card per The Body Rock.



Spazio infine al freestyle con le battle 1vs1 organizzate da A'Mostr e Gradoni, dove MC e rapper si sfideranno sulle selezioni di DJ ExRetro sotto lo sguardo attento di una giuria composta da Oyoshe e Viktor Tilt. Anche in questo caso il premio finale ammonta a 1000 euro.



L'Ex Base NATO, storica struttura ora recuperata come polo di cultura ed eventi, offre un contesto unico per vivere la giornata: ingresso libero tra le aree grazie a un ticket unico, area market dedicata a brand street e merchandising e una capienza che supera le 20.000 presenze.









