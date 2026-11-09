NEK celebra i 30 anni di Laura non c'è: tre concerti esclusivi in Europa

NEK festeggia i 30 anni di Laura non c'è nel 2027 con tre concerti esclusivi a Monaco, Madrid e Milano. Annunciati festeggiamenti e nuove sorprese.

Nel 2027 ricorre il trentennale di Laura non c'è, uno dei brani italiani più iconici e amati degli ultimi decenni, e NEK si prepara a festeggiare questo importante anniversario con una serie di eventi unici che inaugureranno un anno ricco di celebrazioni internazionali.

L'artista porterà il suo spettacolo Laura non c'è 30th - Live in tre club europei: Monaco (17 aprile alla Tonhalle München), Madrid (23 aprile alla Sala Wagon) e Milano (29 aprile ai Magazzini Generali). Saranno appuntamenti esclusivi pensati per celebrare un brano che dal 1997 ha segnato la storia della musica italiana e internazionale, unendo generazioni e conquistando il pubblico in Italia e nel mondo.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle 14:00 di martedì 10 novembre. Queste date rappresentano solo il primo passo di una serie di sorprese e iniziative che coinvolgeranno i fan nel corso del 2027. NEK, attualmente anche coach di The Voice, continua a vivere un momento di grande successo sia in ambito musicale che televisivo.

Era il febbraio 1997 quando NEK (Filippo Neviani) presentava al mondo quello che sarebbe diventato un inno generazionale. Laura non c'è è stata non solo una hit in Italia, ma ha riscosso successo a livello internazionale, con nove versioni ufficiali registrate, dal greco al russo fino al cantonese. La canzone è oggi una delle più riconoscibili all'estero del repertorio italiano.

Con oltre 10 milioni di dischi venduti e 18 album in studio, NEK è una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Il tour degli ultimi anni, NEK HITS LIVE, lo ha portato in Italia, Europa, Canada e Stati Uniti, celebrando i più grandi successi della sua carriera. Non sono mancati i progetti speciali: nel 2022 la pubblicazione dell'album celebrativo 5030, la collaborazione con Francesco Renga per RENGANEK e la partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo, oltre all'uscita della miniserie YouTube NEK HITS e della discografia ristampata in vinile cristallo.

Questi tre show, che apriranno le celebrazioni per i trent'anni di Laura non c'è, saranno solo l'inizio di un anno ricco di eventi ancora da annunciare. Un'occasione per rivivere dal vivo non solo la celebre canzone ma anche i tanti brani che hanno segnato oltre trent'anni di una carriera straordinaria, in una vera atmosfera di festa.