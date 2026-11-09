Stray Kids tornano a Milano: San Siro ospiterà il tour mondiale RUN IT nel 2027

Le superstar mondiali Stray Kids porteranno il loro tour mondiale RUN IT in Italia, con uno spettacolare concerto previsto per sabato 31 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. L'evento segna il terzo attesissimo ritorno del gruppo nel nostro Paese, dopo i grandi successi ottenuti nel 2024 agli I-Days di Milano e nel 2025 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli iscritti alla STAY Membership da mercoledì 18 novembre alle 11:00, mentre la vendita generale partirà giovedì 19 novembre alle 15:00.

La tournée, che toccherà Nord America, Europa e Regno Unito, prende il nome dal singolo RUN IT, parte dell'ultimo EP THIS & THAT pubblicato ad agosto 2026. Questo mini album, composto da otto brani che spaziano da atmosfere energiche a momenti più introspettivi, ha debuttato al primo posto della Billboard 200, rendendo gli Stray Kids il primo gruppo della storia a conquistare questo risultato con nove album consecutivi. Anche in questo lavoro, 3RACHA (il team di produzione formato da Bang Chan, Changbin e HAN) ha partecipato attivamente alla composizione di tutti i brani, confermando il ruolo centrale dei membri nel definire l'identità artistica della band.

A causa dell'inizio del servizio militare obbligatorio, Lee Know non prenderà parte alle tappe nordamericane ed europee del tour. Durante il suo periodo di assenza, saranno gli altri sette membri a mantenere vivo lo spirito degli Stray Kids sui palchi internazionali.

La popolarità degli Stray Kids si conferma anche attraverso i numerosi traguardi internazionali: dopo aver registrato sold out in tutto il mondo con il precedente tour e aver calcato i palchi di festival come Rock in Rio, BST Hyde Park a Londra e Lollapalooza Chicago, il gruppo continua a battere record. Al Rock in Rio, gli Stray Kids sono stati il primo gruppo K-pop a ricoprire il ruolo di headliner nella storia del festival e il primo artista K-pop ad esibirsi sul palco principale.

Il ritorno a San Siro sarà l'ennesima celebrazione di una carriera fulminea iniziata nel 2017 sotto l'etichetta JYP Entertainment. Gli Stray Kids, composti oggi da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N, sono riconosciuti per la loro innovazione musicale e l'energia travolgente dai palchi. Un'identità unica, rafforzata dal coinvolgimento diretto nella produzione artistica e dal raggiungimento di riconoscimenti come dischi d'Oro e Platino certificati dalla RIAA e premi ai Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, iHeartRadio Music Awards e People's Choice Awards.

Il 2026 ha visto gli Stray Kids esibirsi come headliner nei festival Governors Ball a New York e nuovamente al Rock in Rio in Brasile, oltre al lancio della nuova serie di festival STRAYCITY in America Latina che ha coinvolto artisti di fama internazionale. Tutto questo contribuisce a consolidare ulteriormente il ruolo degli Stray Kids come uno dei gruppi più influenti e dinamici della scena musicale contemporanea.