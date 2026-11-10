Olivia Dean è Artista dell'Anno Apple Music 2026: primi successi e riconoscimenti globali

Olivia Dean è stata proclamata Artista dell'Anno di Apple Music per il 2026, coronando un'ascesa che l'ha vista protagonista di una delle storie musicali più luminose dell'anno. La giovane cantante britannica firma un primato importante: è la prima artista del Regno Unito a ottenere questo riconoscimento.

Il suo album The Art of Loving, pubblicato alla fine del 2025, ha rappresentato la consacrazione definitiva della sua carriera, trainato dal singolo Man I Need, che si è mantenuto ininterrottamente nella Top 100 Daily di Apple Music da agosto 2025.



Il 2026 è stato per lei un anno di straordinari traguardi: oltre al tutto esaurito nel tour mondiale, Olivia Dean ha vinto un GRAMMY come Best New Artist e ben quattro BRIT Awards, tra cui quello di Artist of the Year. Nell'autunno 2025 ha aperto il concerto di Sabrina Carpenter al Madison Square Garden di New York, tornando meno di un anno dopo per una residency di quattro serate nello stesso tempio della musica prima di sei date consecutive sold-out alla O2 Arena di Londra.

Il pubblico di Olivia Dean cresce grazie alla sincerità e al calore dei suoi brani dedicati all'amore e all'amicizia. Gli editor di Apple Music ne esaltano la grazia nell'ispirarsi alle sonorità soul e pop degli anni '60, richiamando artisti come Sade, Prince e Lauryn Hill, ma riuscendo comunque a creare una community fondata sull'amore e sulla connessione autentica. I suoi messaggi di affermazione e connessione hanno risuonato profondamente nella comunità globale dei fan, affascinata dalla visione di Olivia sull'importanza di esprimere attivamente l'amore, un tema che riprende anche dal libro All About Love: New Visions di bell hooks.

Amo fare musica. È la cosa più bella del mondo. Essere nominata Artista dell'Anno di Apple è una sensazione davvero fantastica. Vedere riconosciuto il proprio impatto come artista è davvero speciale.

A rimarcare il valore di questa scelta, le parole di Rachel Newman, co-head di Apple Music: Ciò che contraddistingue Olivia è la sua capacità di parlare col cuore, ogni singola volta. Le sue canzoni ti fanno venire voglia di chiamare un amico, ballare in cucina e dire a qualcuno che gli vuoi bene. È aperta e autentica in tutto ciò che condivide, ed è proprio questo legame ad aver trasformato un anno fantastico in un anno memorabile.

L'Apple Music Award, che verrà consegnato a Olivia Dean, simboleggia la maestria artistica e la capacità di creare musica destinata a durare. Ogni trofeo contiene lo stesso chip dei dispositivi che danno accesso agli oltre 100 milioni di brani disponibili nella piattaforma. Per celebrare il riconoscimento saranno disponibili su Apple Music playlist e selezioni speciali dedicate alle canzoni che hanno segnato gli ultimi dodici mesi.