Giorgia conquista Canale 5: gran finale del tour con Annalisa, Emma e Irama

Domani sera, Canale 5 trasmette in esclusiva il concerto evento che segna il gran finale del lungo tour di Giorgia, dall'Unipol Dome di Milano. La cantante romana, accompagnata da una band di undici musicisti, infiamma il palco con uno spettacolo in cui si alternano energia pop, momenti di intensa emozione e sorprese che coinvolgono pubblico e ospiti.



Oltre 290.000 biglietti venduti e più di 40 date in tutta Italia sono i numeri record di un tour che ha appassionato i fan per oltre due anni. Per celebrare la conclusione di questo straordinario percorso, Giorgia accoglie sul palco Annalisa, Emma e Irama, tre delle voci più amate della scena italiana.



Durante lo show, Giorgia ripercorre alcune delle tappe fondamentali della sua carriera, regalando al pubblico i grandi successi che l'hanno resa una delle artiste più apprezzate: da Gocce di memoria a Di sole e d'azzurro, da Come saprei a E poi, fino a Il mio giorno migliore e Vivi davvero. Non mancano brani recenti come Parafulmini, il singolo più trasmesso in radio nell'ultima settimana, e La Cura Per Me, certificato doppio platino, che con oltre 180 milioni di stream globali è diventato il secondo singolo più venduto del 2025.



Momenti particolarmente intensi arricchiscono la serata: l'omaggio a Prince con Purple Rain, quello a Pino Daniele con Vento di passione affiancata da Emma, il duetto con Irama sulle note di Buio e la magistrale reinterpretazione di Skyfall con Annalisa. Una serata per gli spettatori di Canale 5 che celebra il talento e la carriera di un'artista unica nel panorama musicale italiano, capace, dopo oltre trent'anni, di emozionare ancora il pubblico con una voce inconfondibile e interpretazioni che attraversano generazioni.



La regia dell'evento è firmata da Luigi Antonini per una produzione FriendsTv, promettendo un'esperienza ricca di musica e grandi emozioni.