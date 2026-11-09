Patrizia Cirulli presenta a Milano il libro Caro Francesco ti scrivo

Giovedì 10 dicembre alle 19.30 la cantautrice milanese Patrizia Cirulli presenta il suo nuovo libro Caro Francesco ti scrivo - Lettere a Francesco d'Assisi, pubblicato da CartaCanta editore, presso MaMì Libri & Birra in via Temistocle Calzecchi 2 a Milano. L'ingresso è libero.



Durante la serata, l'autrice dialogherà con il giornalista Francesco Paracchini e, insieme al chitarrista Renato Caruso, offrirà un intervento musicale ispirato al suo album Il Visionario, in uscita nel 2025.



Il libro raccoglie 24 lettere che la Cirulli scrive idealmente a San Francesco d'Assisi, creando un dialogo fuori dal tempo tra spiritualità, musica e ricerca interiore. Attraverso questi scritti, l'autrice ripercorre le tappe più significative della vita del santo di Assisi: l'infanzia, l'adolescenza inquieta, la conversione e la ricerca della propria identità.



La trasformazione radicale di Francesco - dal desiderio di gloria a una vita semplice e povera - viene raccontata con intensità e delicatezza, portando a galla temi universali come amore, libertà, dolore, pace e cambiamento, rendendo ancora oggi attuale la figura del santo.



Riguardo al messaggio di San Francesco, Cirulli sottolinea: Con la sua storia di vita Francesco ci ricorda che il cambiamento è possibile, che il punto d'incontro con l'altro sta a metà strada, che il perdono, per quanto talvolta difficile, è necessario, che la gioia è un aspetto fondamentale nel nostro mondo interiore e che l'umiltà è, in realtà, una grande forza. L'operato di Francesco muove da una straordinaria fede in Dio che è amore totale. L'amore per noi stessi e per gli altri è un aspetto che possiamo coltivare partendo anche dalle nostre piccole cose quotidiane.



Nelle ultime 13 lettere, San Francesco diventa ancora più vicino e concreto: Cirulli intreccia episodi della vita del Santo con la propria esperienza personale, superando la distanza temporale e permettendo al lettore di sentirsi più vicino al protagonista.



L'autrice racconta: Scrivere queste lettere a San Francesco è stato un privilegio e una piccola follia. Ripercorrendo la sua storia ho ascoltato da vicino il suo immenso cuore e i suoi preziosi insegnamenti. Una forza interiore, la sua, che ci parla ancora oggi attraverso il suo straordinario esempio di vita. Francesco ha parlato con i fatti, dando l'esempio in prima persona.



Nota per la sua voce definita da Lucio Dalla "insolita e straordinaria", Cirulli si è distinta per la sensibilità nel trasformare testi di grandi poeti in brani musicali. Già nell'album Mille Baci ha musicato opere di Wilde, Catullo, Quasimodo, García Lorca, Pessoa, Baudelaire, Trilussa, Eduardo De Filippo, Frida Kahlo, Alda Merini e D'Annunzio.



Quattro volte finalista al Premio Tenco e tre volte vincitrice del Premio Lunezia, Cirulli ha pubblicato cinque album, tra cui l'imminente Il Visionario. Con Caro Francesco ti scrivo, l'artista conferma la sua vocazione a unire parole, musica e spiritualità, offrendo ai lettori un'esperienza di dialogo profondo e contemporaneo con una delle figure più luminose della nostra storia.