Olivia Rodrigo lancia il suo primo singolo natalizio con ospiti d'eccezione nel video

Olivia Rodrigo ha pubblicato il suo attesissimo primo singolo natalizio, intitolato take me home (4 christmas), impreziosito dalla presenza di due ospiti d'eccezione nel videoclip ufficiale: Cynthia Nixon, celebre per Sex and the City, e Ben Marshall, noto dal cast di Saturday Night Live. Il brano, scritto da Olivia insieme a Dan Nigro e Amy Allen e prodotto da Nigro, racconta l'emozione e l'imbarazzo di incontrare la famiglia del proprio partner durante le feste. Il video cattura perfettamente questi sentimenti, regalando agli spettatori una narrazione coinvolgente e autentica.

La versione fisica del singolo, in edizione limitata vinile rosso e musicassetta, è già andata esaurita in Italia, segno dell'entusiasmo dei fan. Gli ultimi pezzi sono ancora disponibili tramite rivenditori selezionati.

Questa nuova uscita segue il successo del remix di expectations con Chappell Roan, che ha raggiunto la più alta posizione tra le collaborazioni femminili nella Hot 100 di quest'anno. Nel frattempo il terzo album in studio di Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, è tornato in vetta alla Billboard 200, grazie proprio all'uscita del nuovo singolo.

Il 2026 è un anno record per Olivia Rodrigo: il suo tour mondiale The Unraveled Tour è completamente sold out, con oltre un milione di biglietti venduti e diverse date aggiunte in risposta alla domanda travolgente. L'ultimo album ha debuttato al primo posto nella classifica Billboard 200, registrando il più grande debutto solista dell'anno con 485.000 copie vendute nella prima settimana e conquistando la posizione numero uno in 17 paesi, compresa l'Italia.

Lo scorso 29 agosto, al Great Park di Irvine in California, Olivia ha organizzato Daisy Chain Fields, il suo primo festival musicale interamente guidato da artiste donne. L'evento ha raccolto 20 milioni di dollari a sostegno di dieci organizzazioni impegnate nella promozione dei diritti di donne e ragazze.

Con oltre 36 milioni di copie vendute nel mondo, Olivia Rodrigo è una delle principali protagoniste della musica contemporanea. Vanta 14 nomination ai GRAMMY Awards tra cui Miglior album dell'anno, Canzone dell'anno e Registrazione dell'anno per SOUR e GUTS. Il suo palmarès include tre GRAMMY vinti, sette Billboard Awards, un premio BRIT, uno Juno, l'NME Award e numerosi altri riconoscimenti di rilevanza mondiale. Il documentario musicale Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film) è stato premiato come miglior documentario musicale agli MTV Movie & TV Awards 2022.

I successi degli album SOUR e GUTS hanno infranto vari record di streaming e di vendite a livello internazionale: SOUR ha trascorso più di un anno nelle prime posizioni della Billboard 200, mentre GUTS ha lanciato la Rodrigo verso traguardi ancora inediti, come essere la prima artista donna in quasi un decennio a debuttare con i primi due album direttamente in vetta alla Billboard 200. Inoltre, è la più giovane a raggiungere tre successi alla posizione numero uno nella storia della Hot 100.

Olivia Rodrigo conferma la sua capacità di raccontare emozioni profonde con autenticità, rendendo speciale anche la musica natalizia e continuando a scrivere la storia della pop culture internazionale.