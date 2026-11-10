Gianna Nannini lancia il nuovo singolo Ricominciassimo e annuncia il Celebration Tour 2027

Gianna Nannini torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo Ricominciassimo, in radio dal 13 novembre e accompagnato da un videoclip emozionante firmato da Martina Zambeletti. Il brano, scritto insieme a Gazzelle e Federico Nardelli e prodotto con Dardust, rappresenta la prima collaborazione tra la celebre rocker e il cantautore romano. Nasce così una ballad intensa, attraversata da nostalgia e disincanto, ma anche dal desiderio inestinguibile di ricominciare: un legame che resiste al tempo, alle distanze e persino alla fine.

Ricominciassimo anticipa l'uscita di GIANNAGOLD, l'album che segna un nuovo capitolo della carriera di Nannini. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, in doppio CD e triplo vinile (anche in versione autografata e numerata in esclusiva), raccoglie 29 perle del repertorio dell'artista, incluse dieci hit riarrangiate in chiave sinfonica. Le canzoni iconiche come Latin lover, Sei nell'anima, Ogni tanto, I maschi, Aria e America brillano di nuove sfumature grazie agli arrangiamenti orchestrali di Wil Malone e alla direzione di Gavin Greenaway con la London Symphony Orchestra. Nell'album anche versioni speciali e inediti: America in duetto con Marracash e altre collaborazioni, tra cui Brunori Sas e Dimartino.

Al progetto GIANNAGOLD si affianca un libro fotografico intitolato come l'album, pubblicato da La nave di Teseo: un viaggio tra immagini e parole che racconta cinquant'anni di carriera, dagli esordi ribelli all'affermazione come icona della musica europea. Un racconto intenso e personale, dove lo stile intimo di Nannini si alterna alle fotografie più significative della sua storia artistica.

Il 2027 sarà l'anno del grande ritorno live di Gianna Nannini con il GIANNAGOLD - CELEBRATION TOUR, un tour celebrativo nei principali palazzetti italiani ed europei per festeggiare mezzo secolo di musica e successi. Il viaggio partirà il 13 marzo da Livorno, toccherà Milano, Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, per poi attraversare le principali città europee come Amburgo, Lipsia, Francoforte, Stoccarda, Monaco, Norimberga, Düsseldorf e Zurigo dal 14 al 29 ottobre.

Nel cuore di questo progetto c'è la voce inconfondibile di Gianna Nannini, che trova una nuova dimensione espressiva negli arrangiamenti orchestrali. Dopo 50 anni di carriera, successi internazionali e riconoscimenti, l'artista continua a sorprendere il pubblico con passioni rinnovate e collaborazioni esclusive. A coronare l'iniziativa, la pubblicazione delle GOLD EDITION di album storici come California (1979) ed il debutto omonimo, che sarà disponibile in versione vinile oro/nero e con card autografata per celebrare l'anniversario dei cinquant'anni dal primo album.

Un ritorno epico quello di Gianna Nannini, pronta a emozionare ancora una volta il suo pubblico e a riempire i palasport di tutta Europa, con la stessa energia che l'ha resa la rocker più amata del nostro Paese.