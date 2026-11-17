Alfa Romeo presenta la campagna TV The Crew, dedicata all'Edizione Luna Rossa, in occasione del Porte Aperte del 21 e 22 novembre e promozioni sulla gamma.

Alfa Romeo accende i riflettori sull'Edizione Luna Rossa con una nuova campagna TV intitolata The Crew, lanciata il 15 novembre e protagonista del prossimo Porte Aperte del 21 e 22 novembre nei concessionari italiani. La nuova serie speciale, nata dalla collaborazione tra Alfa Romeo e il team di vela Luna Rossa, è disponibile sulle gamme Junior, Tonale, Giulia e Stelvio, offrendo uno stile unico che omaggia l'incontro fra sportività su strada e su mare.

Nel mese di novembre, sono attive promozioni eccezionali denominate Alfa Days, con vantaggi fino a 9.000 euro su vetture selezionate in pronta consegna e offerte dedicate all'intera gamma. Gli showroom Alfa Romeo offriranno ai visitatori la possibilità di scoprire la nuova Edizione Luna Rossa e usufruire delle iniziative commerciali, tra cui i bonus di 6.000 euro su Junior e 9.000 euro su Tonale. Il voucher, scaricabile online, è valido per ordini e immatricolazioni entro il 27 novembre 2026.

Le offerte di finanziamento sono personalizzate per ogni modello. Junior parte da 24.500 euro con rate da 159 euro al mese, mentre Tonale è disponibile da 31.900 euro con rate mensili da 299 euro per l'Edizione Luna Rossa. Giulia e Stelvio Edizione Luna Rossa sono proposte con 47 rate mensili da 549 euro e vantaggi ulteriore grazie ai finanziamenti e alla permuta. I dettagli delle promozioni sono consultabili presso i concessionari.

La campagna TV The Crew trasmette le emozioni della vela sportiva e della guida Alfa Romeo attraverso immagini di grande impatto, unendo il brivido della velocità sull'acqua con quello della strada. La forza del vento, la precisione delle manovre e l'adrenalina della velocità, mentre lo scafo di Luna Rossa si solleva sulle onde, richiamano le sensazioni che da sempre contraddistinguono la guida di un'Alfa Romeo, dove il design senza tempo viene esaltato da una dinamica di guida adrenalinica, capace di trasformare ogni percorso in un'esperienza diretta e viscerale. Partecipano anche i velisti Maria Giubilei, Maria Vittoria Marchesini, Vittorio Bissaro e Marco Gradoni, simbolo di talento e spirito di squadra, condiviso con quello degli uomini e delle donne Alfa Romeo.

L'Edizione Luna Rossa rappresenta il proseguimento di una partnership di eccellenza in vista della Louis Vuitton 38a America's Cup 2027. La gamma si distingue per il logo rosso, la palette ispirata alle imbarcazioni Luna Rossa e dettagli esclusivi sia all'esterno che nell'abitacolo, con personalizzazioni dedicate per ogni modello. Junior e Tonale puntano su soluzioni stilistiche innovative mentre Giulia e Stelvio offrono il massimo dell'esperienza premium.



