Audi Q9 si presenta per la prima volta al pubblico italiano in occasione del Forum Piccola Industria di Roma, scelto come palcoscenico per celebrare e rafforzare la collaborazione tra la Casa dei quattro anelli e Confindustria, di cui il Marchio è Main Partner. Un debutto che sottolinea il legame con il mondo imprenditoriale italiano e introduce un modello destinato a rappresentare il vertice della gamma Audi.

La nuova Audi Q9 porta il Brand in una dimensione superiore per proporzioni, qualità dei materiali e comfort, senza rinunciare al piacere di guida che contraddistingue la Casa tedesca. A sostenerne il carattere dinamico è la piattaforma premium termica PPC, abbinata a soluzioni tecniche di alto livello come la trazione integrale quattro, le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo integrale.

L'abitacolo interpreta la vocazione premium del nuovo SUV attraverso una configurazione a sei o sette posti, con un ambiente concepito come una vera e propria lounge. Tra le dotazioni spiccano i sedili individuali elettrici in seconda fila, le porte automatiche e il più ampio tetto panoramico mai realizzato per un modello Audi. Tecnologia, abitabilità e attenzione al benessere dei passeggeri si integrano così con una spiccata impostazione dinamica.

La presentazione italiana di Q9 al Forum Piccola Industria conferma l'importanza della collaborazione tra Audi e Confindustria, avviata nel 2019 e progressivamente consolidata fino all'attuale ruolo di Main Partner. Una partnership fondata su innovazione, avanguardia ed eccellenza, che consente al Marchio di mantenere un confronto diretto con le imprese italiane e comprenderne le esigenze in uno scenario di mobilità in continua trasformazione.

Tecnologie, normative, fiscalità, costi e infrastrutture rappresentano oggi elementi sempre più rilevanti nelle strategie aziendali. Per questo Audi punta a mettere a disposizione competenze e soluzioni capaci di accompagnare le imprese verso scelte di mobilità consapevoli e competitive.

Il canale business costituisce già un elemento centrale per Audi Italia: il 65% delle immatricolazioni del Marchio è rappresentato da clienti aziendali, con due clienti Audi su tre appartenenti al mondo delle imprese. Un segmento al quale la Casa risponde attraverso prodotti, servizi, formule finanziarie e attività formative specifiche.

Per supportare concretamente le necessità delle flotte aziendali, Audi ha sviluppato Audi for business, un ecosistema che integra consulenza, prodotti, servizi, formazione e soluzioni dedicate all'elettrificazione. L'obiettivo è semplificare la gestione della mobilità d'impresa attraverso un'offerta personalizzata e competenze specialistiche.

Tra i servizi disponibili figurano il supporto nella definizione delle car list e nella gestione dei parchi auto, oltre all'assistenza dei Key Account Manager, professionisti che accompagnano le aziende nella transizione energetica e nella scelta del livello di elettrificazione più adatto alle rispettive necessità.

La struttura opera attraverso due canali: uno rivolto alle aziende con flotte di grandi dimensioni e l'altro sviluppato attraverso Dealer specializzati, per assicurare una presenza capillare sul territorio.

Completa il progetto l'approccio One Audi, che integra Vendita e After Sales in un unico sistema, seguendo il cliente durante tutte le fasi del rapporto con il Marchio. Un percorso che valorizza anche la rete Audi Service, con l'obiettivo di garantire continuità, competenza e qualità dell'assistenza.