Il Museo Storico Alfa Romeo di Arese è stato proclamato Museo dell'Anno nell'ambito dei Best in Classic 2026, i premi con cui Ruoteclassiche valorizza il patrimonio storico dell'automobile.

Il successo arriva proprio nel cinquantesimo anniversario del sito, un traguardo che l'istituzione raggiunge nel 2026. Inaugurato nel 1976, lo spazio di Arese custodisce una collezione che racconta più di un secolo di creatività, ingegneria e vittorie in pista. Oggi è un punto d'incontro internazionale per gli appassionati del marchio e per chiunque riconosca nell'automobile un'espressione della cultura italiana.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della cerimonia dei Best in Classic 2026, andata in scena nell'ambito di Milano AutoClassica. Sul palco a ritirarlo è salito Lorenzo Ardizio, curatore del museo, che ha commentato il risultato con parole molto sentite: "Questo premio assume un significato davvero speciale perché arriva nell'anno in cui il nostro Museo celebra cinquant'anni di storia. È un riconoscimento che rende omaggio non soltanto allo straordinario patrimonio automobilistico di Alfa Romeo, ma anche all'impegno quotidiano nel custodirlo, valorizzarlo e condividerlo con un pubblico sempre più ampio. Il Museo di Arese non è semplicemente un luogo dedicato alla memoria: è uno spazio vivo, in cui la storia del Biscione continua a emozionare, ispirare e creare un legame autentico tra generazioni di appassionati. Un patrimonio che rappresenta le nostre radici e, al tempo stesso, una fonte inesauribile di ispirazione per il futuro"

Sul fronte delle vetture, due Alfa Romeo hanno conquistato altrettanti premi. L'Alfa Romeo Spider del 1967 è stata incoronata Auto Classica dell'Anno, un titolo scelto attraverso le preferenze degli appassionati espresse sul canale Instagram di Ruoteclassiche. La vettura celebra uno dei modelli più amati della casa, simbolo di stile italiano e piacere di guida.

La Giulia TZ del 1964 si è invece aggiudicata la categoria Restauro dell'Anno, a testimonianza della qualità dei lavori di ripristino e tutela eseguiti sui modelli storici.

La rassegna, giunta alla sesta edizione, nasce da un'iniziativa di Ruoteclassiche, rivista del gruppo Editoriale Domus, realizzata insieme ad ACI Storico. Il suo obiettivo è mettere in luce vetture, personaggi e realtà che si sono distinti nel promuovere la cultura automobilistica e nel far crescere la conoscenza del patrimonio storico del settore.