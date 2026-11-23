CUPRA lancia la Tribe Edition Sennheiser su Leon, Leon Sportstourer e Terramar: audio immersivo, dettagli esclusivi e disponibilità da novembre 2026.

Fin dalla sua nascita, CUPRA è il marchio di chi osa sfidare le convenzioni. Con la nuova gamma Tribe Edition Sennheiser™, questo spirito si traduce in una proposta che unisce design audace, materiali ricercati e tecnologie audio evolute. Protagoniste sono CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar, tre modelli che interpretano in modo distintivo una nuova idea di esclusività, pensata per chi desidera vivere ogni viaggio attraverso un’esperienza sensoriale ancora più coinvolgente.

Il suono rappresenta il cuore della nuova edizione speciale, nata dalla collaborazione tra CUPRA e Sennheiser per aggiungere una dimensione emotiva all’esperienza di bordo. L’obiettivo è creare un ambiente acustico capace di rafforzare il legame tra conducente, passeggeri, vettura e musica, attraverso una riproduzione curata nei minimi dettagli.

Su CUPRA Terramar debutta il sistema Sennheiser™ AMBEO Immersive Sound System, già disponibile anche su CUPRA Tavascan. La tecnologia AMBEO utilizza un avanzato software audio immersivo per ricreare nell’abitacolo un paesaggio sonoro tridimensionale, ricco e avvolgente. Il sistema integra dodici altoparlanti premium e una tecnologia audio dedicata al tetto, con quattro attuatori aggiuntivi lungo il padiglione. A completare la dotazione interviene un amplificatore da 670 W, per un’esperienza d’ascolto che coinvolge l’intero ambiente interno.

CUPRA Leon e Leon Sportstourer adottano invece il sistema Immersive by Sennheiser™, progettato per offrire un’elevata qualità sonora e un’atmosfera raffinata. La configurazione comprende dodici altoparlanti premium, un subwoofer ad alte prestazioni e un amplificatore DSP da 390 W. Le tecnologie immersive Sennheiser contribuiscono a trasformare l’abitacolo in uno spazio sonoro più ricco e coinvolgente, valorizzando ogni momento trascorso a bordo.

L’identità della Tribe Edition Sennheiser™ si esprime anche attraverso un design che punta su contrasti cromatici, finiture esclusive e dettagli ricercati. Per CUPRA Leon e Leon Sportstourer debutta la vernice Manhattan Grey Matt, una tonalità opaca che esalta le linee sportive dei due modelli. CUPRA Terramar si distingue invece per la livrea Timanfaya Grey. Su tutte, i cerchi in lega neri sottolineano il carattere deciso dell’edizione, mentre i loghi e le scritte in Dark Chrome e il montante B inciso al laser aggiungono un ulteriore elemento di personalità.

Gli interni seguono un’impostazione essenziale, dove materiali e texture contribuiscono a definire un ambiente contemporaneo e coerente. I sedili sono realizzati con tecnologia 3D Knitting, una lavorazione a maglia tridimensionale senza cuciture che combina comfort, design e attenzione al dettaglio. La nuova combinazione cromatica Neutral, con tonalità di grigio e nero, crea un equilibrio estetico comune ai tre modelli, mantenendo al tempo stesso le rispettive caratteristiche.

La Tribe Edition rafforza la propria presenza anche sul mercato italiano, dove l’offerta dedicata a CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar si arricchisce di nuovi contenuti. Dopo i risultati positivi della prima versione, presentata al Salone di Monaco di Baviera, l’edizione aggiornata punta a valorizzare ulteriormente esclusività e ricercatezza delle dotazioni.

Tra gli equipaggiamenti di serie sono inclusi la vernice metallizzata, il pacchetto Edge e i sedili anteriori avvolgenti in 3D Knitting Neutral, riscaldabili e regolabili elettricamente. La dotazione comprende inoltre i cerchi in lega da 19” machined Mistral Black per CUPRA Leon e quelli da 20” machined Gravity Sport Black Matt per CUPRA Terramar, oltre ai loghi e al lettering CUPRA in Dark Chrome.

La nuova Tribe Edition Sennheiser™ sarà disponibile a partire da novembre 2026 su CUPRA Leon, Leon Sportstourer e Terramar, con tutte le motorizzazioni previste per i tre modelli. Un’edizione che combina tecnologia audio immersiva, materiali distintivi e un’identità estetica forte, confermando la volontà di CUPRA di superare le convenzioni e rendere ogni viaggio un’esperienza da vivere con tutti i sensi.