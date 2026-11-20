Tesla Assisted Driving arriva ufficialmente in Italia. La Casa americana ha ottenuto l'approvazione delle autorità competenti per introdurre anche sul mercato italiano la propria suite di sistemi avanzati di assistenza alla guida. La distribuzione sui veicoli dei clienti inizierà a breve attraverso un aggiornamento software via Internet, aprendo un nuovo capitolo nell'espansione europea della tecnologia Tesla.

Dopo il debutto nei Paesi Bassi nell'aprile 2026, l'Italia diventa il dodicesimo Paese europeo ad accogliere la funzionalità, già disponibile in Lituania, Estonia, Danimarca, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Slovacchia, Lettonia e Finlandia.

Tesla Assisted Driving è una suite di sistemi di Driver Assistance progettata per gestire numerose situazioni della guida quotidiana, accompagnando il veicolo lungo quasi qualsiasi percorso. Tra le capacità previste figurano la percorrenza delle strade urbane, la gestione delle intersezioni e i cambi di corsia, sempre con la supervisione attiva del conducente, che mantiene in ogni momento la responsabilità della guida. La tecnologia, infatti, non rende il veicolo autonomo.

Il funzionamento si basa principalmente sulle telecamere esterne e sull'intelligenza artificiale. Al centro del sistema c'è una rete neurale end-to-end, addestrata attraverso dati di guida anonimi raccolti nel mondo reale. A differenza degli approcci tradizionali basati su regole preimpostate per ogni singola situazione, questa architettura interpreta direttamente l'ambiente circostante, riconoscendo segnaletica, pedoni e altri veicoli e generando i comandi necessari per la gestione della vettura.

Un processo di apprendimento continuo alimentato anche dall'esperienza della flotta globale Tesla, che percorre complessivamente oltre 320 milioni di chilometri al giorno. I dati anonimi e aggregati contribuiscono ad addestrare il sistema anche in relazione agli scenari di guida meno frequenti, con l'obiettivo di migliorarne progressivamente le capacità.

Particolare attenzione è riservata alla privacy: l'elaborazione in tempo reale delle immagini e delle informazioni provenienti dai sensori avviene direttamente sul computer di bordo. La condivisione dei dati per l'apprendimento della flotta è invece subordinata al consenso dell'utente e riguarda esclusivamente informazioni anonime.

Secondo i dati comunicati da Tesla, l'utilizzo di Assisted Driving è associato a una probabilità di collisione fino a sette volte inferiore per chilometro percorso rispetto alla guida manuale. A livello mondiale sono già stati accumulati oltre 28 miliardi di chilometri con la funzionalità attiva. Il costruttore evidenzia inoltre come la maggiore fluidità nelle fasi di accelerazione, frenata e percorrenza degli itinerari possa contribuire a ridurre i consumi energetici rispetto alla guida manuale.

L'approvazione italiana arriva al termine di un percorso di sviluppo e confronto con le autorità europee durato oltre due anni. Tesla ha presentato migliaia di pagine di documentazione, predisposto numerosi scenari di test su strada e condotto studi sulle prestazioni e sulla sicurezza del sistema. Alla fine del 2025 aveva inoltre avviato una campagna di dimostrazioni aperte al pubblico in diversi Paesi europei, consentendo a oltre 22.000 persone di sperimentare la tecnologia come passeggeri.

In Europa, dal debutto commerciale nei Paesi Bassi nell'aprile 2026, sono stati percorsi più di 200 milioni di chilometri con Tesla Assisted Driving.

Per gli automobilisti italiani la funzionalità sarà proposta al prezzo di 99 euro al mese. I veicoli Tesla dispongono già di serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, mentre sono disponibili pacchetti opzionali per tutte le nuove Model 3 e Model Y.

La novità si accompagna anche alle condizioni commerciali della berlina elettrica: in Italia Tesla Model 3 parte da 36.990 euro, con finanziamento a tassi a partire dall'1,99% TAN e dal 2,04% TAEG.