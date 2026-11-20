Škoda Peaq conquista le cinque stelle Euro NCAP, ottenendo il punteggio più alto mai registrato nel 2026 nella categoria Protezione in caso di Collisione: 94%. Un risultato che colloca il nuovo modello al vertice delle valutazioni dell’ente indipendente per la sicurezza automobilistica e che segna un primato importante: Peaq è infatti il primo veicolo a raggiungere il massimo punteggio per la protezione degli occupanti in tutte le tipologie di collisione previste dai protocolli Euro NCAP 2026.

Il risultato conferma l'attenzione di Škoda alla sicurezza, sviluppata attraverso una combinazione di struttura del veicolo, sistemi di protezione passiva e tecnologie avanzate di assistenza alla guida. Anche la tutela degli utenti vulnerabili della strada ha ottenuto valutazioni elevate, con risultati positivi nelle prove relative agli impatti alla testa, al bacino e alle gambe di pedoni e ciclisti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza dei più piccoli. Škoda Peaq, commercializzata in Italia esclusivamente nella configurazione a sette posti, ha superato le verifiche Euro NCAP relative all'installazione dei seggiolini per bambini, compresi quelli con standard i-Size, attacchi ISOFIX e fissaggio tramite cinture di sicurezza. I test hanno interessato sia i sedili anteriori sia quelli posteriori.

Un altro ambito nel quale il SUV ha ottenuto risultati significativi è la Sicurezza Post-Incidente, con un punteggio del 92%. Euro NCAP ha assegnato il massimo dei punti per la disponibilità della documentazione destinata ai soccorritori, fornita in 23 lingue dell'Unione Europea, e per la guida di emergenza di 100 pagine, disponibile in quattro lingue. In caso di attivazione dei sistemi di ritenuta, il sistema eCall avanzato trasmette automaticamente ai servizi di emergenza informazioni fondamentali, tra cui posizione del veicolo, velocità, tipologia dell'impatto e numero di occupanti con cintura allacciata.

La gestione delle situazioni successive a un incidente beneficia anche di un registratore dei dati degli eventi integrato nell'unità di controllo degli airbag e della frenata multi-collisione, progettata per limitare il rischio e la gravità degli impatti secondari. Superate anche le prove relative alla sicurezza della batteria: Peaq ha rispettato i requisiti di propagazione termica per oltre 20 minuti e quelli di immersione. In quest'ultimo scenario, entrambi i finestrini anteriori sono rimasti funzionanti per più di due minuti dopo l'ingresso del veicolo in acqua.

Nella categoria Evitamento degli Incidenti, il modello ha raggiunto il 78%, grazie a sistemi di assistenza sottoposti a circa 1.000 prove. Le verifiche hanno coinvolto automobili, motocicli, ciclisti e pedoni, prendendo in esame differenti situazioni di potenziale collisione, dagli impatti frontali agli scenari legati al cambio di corsia, fino alle manovre a bassa velocità.

Il capitolo Guida Sicura ha invece ottenuto il 65%. Peaq introduce una novità per la Casa boema: è il primo modello Škoda a rilevare le dimensioni del conducente e del passeggero anteriore, adattando di conseguenza l'attivazione degli airbag e la forza del limitatore di carico delle cinture di sicurezza. A supporto interviene una telecamera integrata nello specchietto retrovisore interno, che controlla il corretto utilizzo delle cinture e monitora costantemente l'attenzione di chi guida. Il sistema è in grado di riconoscere distrazioni brevi o prolungate, utilizzo dello smartphone, incapacità e ridotta reattività del conducente.

Euro NCAP ha inoltre attribuito il punteggio massimo alla funzionalità dei comandi, valutata considerando la presenza di pulsanti aptici e di un sistema avanzato di controllo vocale. Particolarmente approfondite anche le verifiche sul riconoscimento della segnaletica stradale e sull'accuratezza del tachimetro, effettuate percorrendo oltre 2.000 km in quattro Paesi dell'Unione Europea. I test hanno riguardato segnali condizionali, legati per esempio a pioggia, neve, distanza e categorie di veicoli, indicazioni implicite relative ad autostrade e zone residenziali e segnaletica dinamica.

Completa il pacchetto tecnologico Škoda Traffication, l'applicazione che utilizza la comunicazione cloud per informare il conducente sui pericoli presenti nelle vicinanze. Un insieme di soluzioni che, insieme ai risultati ottenuti nelle prove di impatto, contribuisce a fare di Škoda Peaq uno dei riferimenti della sicurezza secondo i nuovi parametri Euro NCAP 2026.