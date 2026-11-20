Il cielo basso, la nebbia leggera sui filari, i colori dell’autunno inoltrato. Kia ha scelto le Langhe di novembre e le volte dell’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo per presentare alla stampa italiana la nuova Seltos, il C-SUV che allarga la gamma verso il basso affiancando la Sportage.

Ad aprire i lavori è stato Giuseppe Bitti, presidente e amministratore delegato di Kia Italia, che ha scherzato sul clima perfettamente in tono con la stagione e con il carattere della regione prima di spiegare perché la Seltos è “un modello molto importante per la gamma Kia”: perché riprende il DNA del marchio. Alle sue spalle scorrevano le immagini della prima Sportage, presentata oltre trent’anni fa. “Kia fu la prima a parlare di sport utility vehicle”, ha ricordato, in un’epoca in cui tra le automobili normali e i fuoristrada, grandi e con un design tutto loro, c’era una distinzione profonda. Da allora la Sportage ha superato i 7 milioni di unità vendute nel mondo.

Per capire dove si colloca la nuova arrivata bisogna guardare ai numeri del mercato. I C-SUV, ha spiegato Bitti, sono “il segmento più importante”: pesano il 28% delle vendite e nel 2026 crescono del 10% rispetto allo scorso anno. Al loro interno si distinguono due fasce, divise dalla soglia dei 4 metri e 50: sotto c’è il 55% delle vendite, sopra il 45%. La Sportage, che ha una quota del 5,4% ed è cresciuta del 14%, più del mercato, sta nella fascia alta. La Seltos va a presidiare l’altra, la più grande. Tra i 4,40 e i 4,60 metri Kia ha già la Sportage e l’elettrica EV5, oltre ai crossover XCeed e Niro: con la Seltos, ha detto Bitti, “andiamo a posizionarci in quella parte di SUV puri, con una vocazione leggermente più fuoristradistica rispetto ai crossover”.

A entrare nel dettaglio del prodotto è stato Renato Provenzano, Product & Business Planning Director. La Seltos è lunga 4,43 metri, 11 centimetri meno della Sportage, ed è più stretta e più bassa di tre centimetri. “È un dato che spiazza un pochettino”, ha ammesso, perché dal vivo la vettura sembra più grande. Il segreto è il passo di 2,69 metri, a un solo centimetro da quello della sorella maggiore. Lo stile segue il corso Opposites United, fatto di linee tese che contrastano con superfici morbide: la griglia si sviluppa in orizzontale fino a incorporare i proiettori, le luci diurne a LED con la firma “star map” sono spinte agli estremi per allargare visivamente il frontale, mentre fendinebbia incorniciati, skid plate e modanature in nero lucido su passaruota e sottoporta rafforzano l’immagine da SUV. Di profilo colpisce il montante posteriore, che con i vetri oscurati fa sembrare il tetto sospeso sopra la carrozzeria. Lo spoiler nasconde il terzo stop e il lavalunotto. I cerchi in lega vanno da 16 a 19 pollici, i colori sono nove.

Gli interni derivano direttamente dalla gamma elettrica del marchio. La plancia ospita due schermi da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment, più un display dedicato al climatizzatore, ma restano i “tasti fisici, sempre ben apprezzati” per la climatizzazione e sul volante. Il selettore del cambio è stato spostato sul piantone dello sterzo, liberando il tunnel centrale. Dietro, la panchetta ha lo schienale reclinabile di 12 gradi: è la “relaxation seat”, pensata per i lunghi viaggi. Grazie al passo e a una plancia più compatta, secondo Provenzano la Seltos offre la stessa abitabilità della Sportage. Il bagagliaio è il dato di cui in Kia vanno più fieri: 536 litri, il valore migliore tra i C-SUV sotto i 4,50 metri secondo la casa, con un piano di carico regolabile su due livelli, distanti 11 centimetri, e un sistema di ancoraggio per fissare il carico.

La dotazione tecnologica comprende il sistema Connected Car Navigation Cockpit, disponibile con navigatore integrato o in versione Light con Apple CarPlay e Android Auto, gli aggiornamenti over the air, l’assistente vocale, la chiave digitale Digital Key 2.0 e le telecamere a 360 gradi. La Full-Hybrid è inoltre la prima ibrida Kia con una presa Vehicle-to-Load, nel bagagliaio, per alimentare dispositivi esterni: Provenzano ha citato il frigo da viaggio. Quanto agli aiuti alla guida, il manager ha risparmiato alla platea l’elenco completo, limitandosi a dire che la dotazione è molto ricca fin dalla versione d’ingresso.

Il vero punto di forza, però, è la scelta dei motori. La base è il 1.6 T-GDi turbo benzina da 180 CV, con cambio manuale a sei marce o automatico a doppia frizione a sette rapporti, a trazione anteriore oppure integrale. In questo caso il sistema 4WD è meccanico, con albero di trasmissione e giunto posteriore a controllo elettronico, bloccabile con un pulsante. La novità di novembre è la Full-Hybrid, che abbina un 1.6 a benzina a un motore elettrico da 45 kW e a una batteria da 1,5 kWh, con cambio a doppia frizione a sei rapporti. A trazione anteriore sviluppa 154 CV. La versione e-AWD aggiunge un secondo motore elettrico da 57 kW sull’asse posteriore e arriva a 178 CV: è la prima Kia con la trazione integrale elettrificata, gestita in modo interamente elettronico.

Pensata per il mercato italiano è la Seltos GPL, basata sul 1.6 T-GDi con doppia alimentazione: 168 CV e 270 Nm, trazione anteriore, cambio manuale o DCT7, allestimenti Business e Style. Con il serbatoio della benzina da 50 litri e quello del GPL da 52 litri netti, l’autonomia complessiva stimata arriva fino a 1.300 km, un dato ancora in attesa di omologazione. Kia calcola circa 40 euro di spesa per percorrere circa 600 km a gas. Gli ordini sono aperti e le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno.

Il passo successivo si chiama Tri-Fuel: la tecnologia che unisce il full hybrid al GPL, sviluppata da Kia Italia con Westport Fuel Systems Italia e già offerta su Niro e Sportage, arriverà anche sulla Seltos, con cambio automatico e trazione anteriore. Bitti le ha dedicato la parte finale del suo intervento. Sulla Sportage, ha detto, un ordine su due riguarda già la Tri-Fuel. I conti fatti da Kia proprio sulla Sportage indicano, per chi percorre 15.000 km l’anno, un risparmio di circa 950 euro rispetto a un diesel mild hybrid e di circa 1.300 rispetto a un benzina. A 40.000 km l’anno il vantaggio sale a circa 2.600 e 3.500 euro. “Riteniamo che il tri-fuel sia una tecnologia perfetta per chi ha utilizzato un diesel fino a oggi”, ha spiegato: con l’Euro 7 molti diesel spariranno dai listini, perché i costi di sviluppo li confineranno alle cilindrate maggiori e ai marchi premium. Sull’affidabilità Bitti ha citato i test: tre vetture, 150.000 km ciascuna, con due collaudatori che si alternano ogni giorno. “Non abbiamo avuto il minimo problema.”

Gli allestimenti sono quattro: Business, Style, GT-Line e X-Line, quest’ultimo il più orientato al fuoristrada e abbinato alla trazione integrale. Il listino, in vigore dal 1° novembre, parte da 31.500 euro per la Business a benzina con cambio manuale, che diventano 33.500 con il DCT. La Style costa 34.000 e 36.000 euro, la GT-Line, solo automatica, 39.000. Con la trazione integrale si sale a 38.000 euro per la Style e a 41.000 per la X-Line. La GPL parte da 33.500 euro (35.500 con il DCT) in versione Business e da 36.000 (38.000) come Style. La Full-Hybrid costa 35.000 euro in allestimento Business, 37.500 come Style e 40.500 come GT-Line. La e-AWD è offerta a 40.000 euro come Style e a 43.000 come X-Line.

A novembre, però, i prezzi reali sono più bassi. La campagna di lancio prevede uno sconto fino a 5.550 euro, che porta la benzina a partire da 25.950 euro, la GPL da 27.950 e la Full-Hybrid da 29.950. C’è poi il finanziamento Scelta Kia, con 47 rate da 299 euro al mese: per la Business a benzina l’anticipo è di 2.640 euro, il TAN del 6,95% e il valore futuro garantito di 16.695 euro, con furto e incendio inclusi per 24 mesi.

Del lancio ha parlato Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director, partendo dal marchio. Dal cambio di logo e dall’arrivo della gamma elettrica, ha detto, le opinioni positive su Kia sono cresciute del 64% e la considerazione all’acquisto del 40%. I potenziali clienti della Seltos sono stimati in oltre 6 milioni di italiani, in prevalenza al Centro-Nord. Nessuna distinzione tra uomini e donne: “Non ci piace fare questa divisione, lavoriamo sul concetto di atteggiamento delle persone”. Il cliente tipo è qualcuno che nell’auto cerca un modo per affermare la propria personalità e che nel weekend “vuole evadere, vuole trovare il suo spazio, la sua libertà”. Il claim della campagna è “Built for real life”, con un filo rosso che riporta alla prima Sportage e al suo slogan, “la comodità fa l’uomo libero”. Lo spot è in onda sulle tv generaliste e sulle connected tv, affiancato da cinema e social. Sul fronte sportivo Kia punta sul calcio e soprattutto sul tennis, dalle ATP Finals di Torino alla Coppa Davis, con i testimonial Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Per l’inverno c’è la montagna, con un accordo che fa della Seltos l’auto ufficiale dei maestri di sci.

Quanto agli obiettivi, Bitti ha parlato di una previsione “prudenziale”: circa 7.500 Seltos nel 2027, con la possibilità di fare di più grazie alla Tri-Fuel. Per dare un termine di paragone, quest’anno la Sportage chiuderà intorno alle 14.000 unità.

Poi è arrivato il momento di guidarla. Il nostro è stato un primo assaggio di circa cinquanta chilometri, da Pollenzo verso le colline del Barolo, tra i filari di nebbiolo. Giornata uggiosa, cielo grigio e quella nebbia leggera che in autunno inoltrato da queste parti è di casa: condizioni tutt’altro che da cartolina, ma adatte per farsi un’idea di un’auto pensata per la vita di tutti i giorni. La prima cosa che si nota è la posizione di guida, alta e dominante come ci si aspetta da un SUV, con una buona visuale sulla strada anche quando la foschia accorcia l’orizzonte. L’abitacolo dà davvero l’impressione di un’auto di categoria superiore: lo spazio non manca né davanti né dietro, e i comandi fisici del clima si trovano senza staccare gli occhi dalla strada. Tra i saliscendi e le curve che collegano i paesi della zona la Seltos si è mostrata facile e rilassante. Lo sterzo è leggero, le sospensioni filtrano bene le sconnessioni senza far coricare troppo la carrozzeria e l’insonorizzazione è curata. La spinta arriva in modo fluido e progressivo, più votata alla scorrevolezza che alla grinta, ed è risultata adeguata anche nei tratti in salita.

Cinquanta chilometri non bastano per giudicare consumi ed efficienza, che andranno verificati in una prova più lunga. Le prime impressioni, però, sono quelle di un’auto equilibrata, comoda e immediata, che fa della sostanza il suo argomento migliore. Con dimensioni da città, spazio da familiare e una scelta di alimentazioni che va dalla benzina al GPL, dall’ibrido alla futura Tri-Fuel, la Seltos ha le carte per ritagliarsi un posto in un segmento affollato. Il prezzo di lancio farà il resto.