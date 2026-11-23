Lexus NX con ibrido 350h e plug-in 450h+, Sensory Concierge e listino da 64.900 euro. Ordini aperti in Italia dal 21 novembre 2026 con promo di lancio.

Lexus ha presentato in anteprima europea la nuova generazione del NX durante le Nitto ATP Finals. Il SUV, che oggi genera circa un terzo dei volumi annui del brand nel continente, si rinnova con motorizzazioni ibride e plug-in, un design rivisto e un abitacolo ridisegnato. Le consegne nelle concessionarie sono previste per la primavera 2027, mentre in Italia gli ordini sono già aperti da oggi, 21 novembre 2026.

Lo stile è stato aggiornato partendo dal concetto Vital x Tech, con l'obiettivo di rendere il profilo più dinamico e raffinato. Pur conservando la sagoma riconoscibile, il modello mostra proporzioni più larghe e una linea più schiacciata sull'asfalto. Davanti spicca una griglia a clessidra senza cornice, inglobata nella carrozzeria. Ai lati trovano posto gruppi ottici con luci all-weather e un sistema Adaptive High-Beam per migliorare la visibilità notturna, insieme a luci di curva e lavafari. La firma diurna e le frecce seguono una doppia barra parallela, mentre al posteriore il disegno richiama la celebre forma a L del marchio.

La variante F SPORT alza ulteriormente il tono con barre sul tetto, spoiler, minigonne e parti basse dei paraurti in nero lucido. I cerchi da 20 pollici a doppia razza sottile lasciano intravedere pinze freno di colore rosso acceso.

All'interno debutta l'ambiente Clean x Tech, con una plancia orizzontale e pulita che integra il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display multimediale da 14 pollici, il più grande mai montato su un NX. Chi guida può consultare ogni dato muovendo appena occhi e testa. Il design essenziale è completato dai Responsive Hidden Switches, comandi nascosti nella plancia che si accendono quando una mano si avvicina. Oltre al parcheggio automatico e alla visuale a 360 gradi, ora sono disponibili con funzioni complete e restituiscono un riscontro fisico al tocco. Tra le nuove finiture compare il Forged Bamboo, con venature naturali che rendono ogni elemento unico.

Per la prima volta in Europa arriva il Lexus Sensory Concierge, che coordina luci, musica, climatizzazione, riscaldamento dei sedili e profumi. Dal display si scelgono tre atmosfere, chiamate Inspire, Radiance e Revitalise, personalizzabili con 50 tonalità di luce ambientale e palette cromatiche che cambiano nel tempo. Le fragranze, realizzate insieme al colosso Givaudan, sono contenute in tre cartucce intercambiabili nel vano portaoggetti e vengono diffuse attraverso la ventilazione. Il tutto richiama il principio di ospitalità Omotenashi, cuore della filosofia del marchio.

Il cuore tecnico è rappresentato da due propulsori ibridi di nuova generazione. La NX 350h Full Hybrid punta su praticità e raffinatezza, mentre la NX 450h+ Plug-in Hybrid offre un'autonomia elettrica più ampia. Entrambe puntano ai vertici della categoria per emissioni di CO2 e consumi ridotti, senza rinunciare alla fluidità di marcia e alla silenziosità tipiche del brand.

La plug-in ha una batteria portata da 18 a 23 kWh e una potenza complessiva di 296 CV, dato ancora provvisorio. Con questi numeri lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 6,1 secondi. In condizioni standard la vettura marcia in modalità completamente elettrica con un'autonomia stimata superiore a 100 km, poi passa senza interruzioni alla modalità ibrida. Si tratta della prima Lexus plug-in compatibile con la ricarica rapida in corrente continua, che permette di passare dal 10% all'80% della capacità in circa 28 minuti.

La 350h adotta una batteria più leggera con un numero inferiore di celle e, grazie a un raffreddamento rivisto, mantiene una potenza di 190 CV, anche questa provvisoria. Su tutte le versioni la capacità di traino sale a 1.500 kg, cioè 500 kg in più rispetto al predecessore. Entrambe le motorizzazioni rispettano la normativa Euro 7 e, secondo le stime del costruttore, dovrebbero risultare le migliori nella rispettiva categoria per emissioni di CO2, in attesa di omologazione.

Lo sviluppo è avvenuto nel centro Lexus di Shimoyama, in Giappone, e per la prima volta nella storia di un modello stradale del marchio anche sul celebre circuito del Nürburgring e nelle strade circostanti. La messa a punto si è concentrata sulle abitudini di guida europee, intervenendo su posizione dei sedili, diametro del volante e disposizione dei pedali. Lo sterzo è stato ricalibrato per una risposta più diretta e un feedback naturale. Grazie a modifiche al telaio, saldature laser, adesivi strutturali e a un blocco motore rivisto, Lexus ha ridotto rumori e vibrazioni, con più comfort e meno disturbo dal fondo stradale.

La trazione integrale AWD, di serie sulla 450h+ e optional sulla 350h, è stata aggiornata per entrare in azione in una gamma più ampia di situazioni, distribuendo la coppia in modo automatico.

Il sistema LexusConnect è stato potenziato con una velocità di elaborazione quadruplicata, una capacità di archiviazione otto volte superiore e una memoria interna da 256 GB. Il comando avviene tramite touch o riconoscimento vocale del linguaggio naturale. La mappa di navigazione può comparire direttamente nel quadro strumenti, mentre sulla 450h+ un menu dedicato raccoglie ricarica, stato della batteria e impostazioni plug-in.

Tra i servizi connessi tramite l'app LexusLink+ figurano analisi dello stile di guida, funzione Trova la mia auto, navigazione in cloud, controllo remoto della climatizzazione e blocco o sblocco delle portiere, con risposte molto più rapide rispetto al passato. La nuova Smart Digital Key+, integrabile in smartphone o smartwatch, consente di condividere l'accesso con fino a sette persone. Il pacchetto Connect & Drive, realizzato con TomTom, aggiunge navigazione intelligente, traffico in tempo reale e un assistente vocale capace di fornire risultati sportivi, stato dei voli e previsioni meteo. Sugli allestimenti F SPORT e Luxury è disponibile Connect & Secure, con registratore di guida, servizio Car Theft Assistant e immobilizzatore remoto, quest'ultimo previsto in una fase successiva.

Tutte le versioni montano l'ultima evoluzione del Lexus Safety System+, che monitora un'area più estesa e segnala i rischi di collisione davanti e intorno alla vettura. In caso di pericolo il sistema avvisa il guidatore e, se serve, interviene su freno, acceleratore e sterzo. Sono stati perfezionati il Pre-Collision System, il Dynamic Radar Cruise Control, il Lane Departure Alert e il Lane Tracing Assist. Tra le funzioni più avanzate c'è l'Emergency Driving Stop System, che individua i casi in cui il conducente perde il controllo: rallenta gradualmente, mantiene la corsia, arresta l'auto in sicurezza e accende le luci di emergenza.

La gamma si articola in quattro allestimenti: NX, NX Premium+, NX Luxury e NX F-Sport. Di serie arrivano fari All Weather, sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante riscaldato, portellone elettrico e il nuovo cockpit digitale. La Premium+ aggiunge sedili con memoria, lombare elettrica e ventilazione, portellone con apertura a sensore kick, vetri posteriori oscurati, cerchi da 20 pollici, Panoramic View Monitor, ricarica wireless e illuminazione interna multicolore. La Luxury propone rivestimenti in pelle liscia, sedili posteriori riscaldabili, head-up display, parcheggio automatico anche da remoto e il pacchetto Smart Comfort con il Sensory Concierge.

La F-Sport si distingue per dettagli in nero lucido, cerchi da 20 pollici a doppia razza, pinze rosse, colori carrozzeria esclusivi e combinazioni d'interni dedicate. Per Luxury e F-Sport è disponibile un pacchetto con tetto panoramico, impianto Mark Levinson a 17 altoparlanti e specchietto retrovisore digitale. Sulla 450h+ una presa AC da 1.500 W permette di alimentare dispositivi esterni.

Le dimensioni prevedono una lunghezza di 4.690 mm, con 30 mm in più rispetto al modello attuale, una larghezza di 1.865 mm, un'altezza di 1.660 mm e un passo di 2.690 mm. Le specifiche definitive saranno rese note in prossimità del lancio di primavera 2027.

Sul mercato italiano il NX sarà offerto con 350h Hybrid a trazione anteriore o integrale e con 450h+ Plug-in a trazione integrale. La 350h parte da 64.900 euro nella versione d'ingresso a trazione anteriore e arriva a 75.900 euro per la F-Sport AWD. La Premium+, solo AWD, costa 69.900 euro, mentre la Luxury AWD si ferma a 73.900 euro. La 450h+ parte da 69.900 euro nell'allestimento base AWD e raggiunge 78.900 euro con la F-Sport, mentre la Luxury Plug-in costa 76.900 euro.

Grazie alla promozione di lancio l'accesso alla gamma scende a partire da 58.400 euro. Per il lancio, le captive del Gruppo Toyota propongono finanziamenti con rata da 549 euro al mese per 48 mesi, con anticipo di 12.800 euro per la Hybrid e 13.350 euro per la Plug-In. KINTO offre invece un noleggio a canone da 699 euro per 48 mesi con anticipo di 5.900 euro, valido per entrambe le versioni. Il nuovo Lexus NX è ordinabile in Italia da oggi, 21 novembre 2026.