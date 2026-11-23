Pirelli P Zero Trofeo RS e P Zero R sono i pneumatici specifici per Ferrari 296 Challenge Stradale, tra prestazioni in pista e versatilità stradale.

Pirelli e Ferrari rafforzano la collaborazione nello sviluppo di pneumatici ad alte prestazioni con due soluzioni dedicate alla nuova Ferrari 296 Challenge Stradale, sportiva omologata per la strada ma strettamente legata al mondo delle competizioni. Il costruttore italiano ha sviluppato in sinergia con il Cavallino Rampante il P Zero Trofeo RS e il P Zero R, due pneumatici progettati per interpretare le diverse esigenze di utilizzo della vettura, dalla guida più estrema in pista alla mobilità quotidiana.

Il P Zero Trofeo RS, primo pneumatico Pirelli di questo tipo sviluppato per il primo equipaggiamento di una Ferrari, nasce dall’esperienza maturata nel motorsport di vertice. È pensato per offrire il massimo delle prestazioni in circuito, mantenendo l’omologazione stradale, mentre il P Zero R privilegia un equilibrio più ampio tra performance e versatilità. Entrambi sono disponibili nelle misure 245/35 R20 all’anteriore e 305/35 R20 al posteriore e si distinguono per la marcatura “F” sul fianco, identificativa dello sviluppo specifico per Ferrari.

La nuova 296 Challenge Stradale è stata presentata durante le Finali Mondiali Ferrari 2026, al Circuit de Barcelona-Catalunya, evento che riunisce i protagonisti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Il campionato monomarca, legato a Pirelli e Ferrari da oltre trent’anni, rappresenta un punto d’incontro tra competizioni e vetture stradali, favorendo il trasferimento di tecnologie secondo la filosofia from race to road. L’esperienza maturata in pista contribuisce infatti allo sviluppo dei pneumatici destinati alle Ferrari stradali più prestazionali, offrendo al tempo stesso a clienti e appassionati l’opportunità di sperimentarne direttamente le qualità.

Il P Zero Trofeo RS è stato sviluppato ex novo per affrontare le elevate sollecitazioni generate dai carichi aerodinamici e dall’assetto specifico della Ferrari 296 Challenge Stradale. L’obiettivo è coniugare grip elevato, precisione di guida, bilanciamento e costanza di rendimento anche quando le temperature aumentano durante l’utilizzo intensivo in circuito.

Le mescole derivano dall’esperienza Pirelli nel motorsport e sono studiate per assicurare un’aderenza particolarmente elevata, limitando al contempo il surriscaldamento e l’usura superficiale. Nei test dinamici, il pneumatico ha dimostrato di conservare bilanciamento e stabilità anche dopo i primi giri, mantenendo un feedback preciso dell’asse anteriore e una risposta puntuale dello sterzo. Caratteristiche che contribuiscono a sostenere velocità elevate in curva e a consentire un’applicazione più anticipata dell’acceleratore in uscita.

Un’ulteriore sfida ha riguardato il contenimento della massa. Nonostante l’impiego di cerchi più larghi, il P Zero Trofeo RS specifico per la 296 Challenge Stradale risulta più leggero rispetto alla versione standard, in linea con la filosofia di alleggerimento della vettura.

Il P Zero R è invece progettato per offrire maggiore versatilità, accompagnando la Ferrari 296 Challenge Stradale tanto nella guida stradale quanto nelle occasionali esperienze in pista. Il battistrada presenta un’elevata rigidezza nella zona esterna, pensata per sostenere la guida più sportiva, mentre le scanalature longitudinali nella parte interna favoriscono l’evacuazione dell’acqua. La tecnologia multi-compound consente inoltre di differenziare le caratteristiche delle diverse aree del battistrada in funzione delle prestazioni richieste.

Lo sviluppo ha permesso di migliorare il tempo sul giro sul bagnato rispetto al riferimento iniziale del progetto, mantenendo la precisione e la prontezza di risposta necessarie alla vettura. I due pneumatici interpretano così le diverse anime della 296 Challenge Stradale: il P Zero R privilegia un equilibrio tra prestazioni sull’asciutto, utilizzo quotidiano e comportamento sul bagnato, mentre il P Zero Trofeo RS è rivolto a chi ricerca soprattutto grip e costanza durante le sessioni più intense e prolungate in circuito.

Per la prima volta, inoltre, il P Zero Trofeo RS è disponibile con tecnologia Pirelli Color Edition, che permette di personalizzare il fianco attraverso inserti co-vulcanizzati nelle configurazioni Red, Yellow e Silver. Una soluzione che introduce una componente estetica inedita su un pneumatico semi-slick, valorizzandone ulteriormente la caratterizzazione sportiva.

Alla base dello sviluppo c’è la strategia Pirelli Perfect Fit, secondo cui il pneumatico viene progettato insieme alla vettura, diventando parte integrante del suo comportamento dinamico. Nel caso della Ferrari 296 Challenge Stradale, entrambi i prodotti sono stati previsti fin dalle prime fasi del progetto, con carcassa, profilo del battistrada e mescole sviluppati in funzione dell’assetto, dei carichi aerodinamici e delle esigenze dell’impiego intensivo in pista.

La collaborazione tra Pirelli e Ferrari ha consentito di ottenere un bilanciamento stabile nelle diverse fasi della curva, anche nei cambi di direzione ad alta velocità. Il risultato è una coppia di pneumatici omologati specificamente per la 296 Challenge Stradale, nati insieme alla vettura per esaltarne le caratteristiche su strada e in circuito.