I tre SUV LEPAS L4, L6 e L8 ottengono cinque stelle Euro NCAP secondo i nuovi protocolli 2026 e superano tutti e quattro gli stadi della sicurezza.

Il massimo riconoscimento dell'ente europeo che valuta la sicurezza delle auto nuove arriva per l'intera gamma LEPAS: L4, L6 e L8 hanno conquistato cinque stelle Euro NCAP, con il giudizio più alto previsto dai nuovi protocolli 2026. Si tratta dei primi modelli del marchio del Gruppo Chery passati al vaglio dell'istituto indipendente, che analizza la sicurezza nelle fasi che precedono, accompagnano e seguono uno scontro.

Il nuovo impianto di valutazione si articola in quattro aree, ciascuna da 100 punti. La prima riguarda la guida, con il monitoraggio di chi è al volante, la disposizione dei comandi e i sistemi di supporto alla marcia. Seguono la prevenzione dell'incidente, dove contano la frenata automatica d'emergenza e il controllo della corsia, la protezione in caso di urto, che coinvolge anche pedoni e ciclisti, e la fase successiva allo schianto, con la chiamata di soccorso e la gestione dei circuiti ad alta tensione. Per ottenere le cinque stelle serve superare una soglia minima in ciascun test.

Il SUV compatto elettrico, testato con un pacco batteria da 67 kWh, svetta tra i tre modelli nella guida sicura, nella prevenzione e nella protezione agli urti. Nell'impatto frontale il punteggio arriva al 97%, e il 100% per tutti i passeggeri viene assegnato nel test a piena sovrapposizione, mentre negli impatti laterali il valore è del 99%. Nell'area della protezione in caso di urto la L4 si ferma al 90%. Apprezzato anche il dispositivo che avvisa quando un bambino viene dimenticato in auto. Sulle strade tra Regno Unito, Francia e Belgio il sistema di assistenza alla velocità ha riconosciuto il limite nell'80% dei casi, cioè nel 91% dei chilometri percorsi.

La L6, valutata nella versione elettrica, ottiene il 100% per guidatore e passeggeri posteriori nell'urto laterale contro barriera mobile, mentre nel tamponamento raggiunge il 98% e nella fase successiva all'incidente il 95%. Il punteggio è pieno anche negli scontri a bassa velocità agli incroci e nei casi di pedoni che attraversano la strada. Il collaudo sui limiti di velocità è stato effettuato tra Francia, Italia e Spagna, con un riconoscimento nel 77% dei casi, equivalente all'88% della strada percorsa. In Italia la L6 arriverà all'inizio del 2027 con motore elettrico da 65 kWh e 450 km di autonomia, oppure nella versione plug-in Super Hybrid da 279 CV.

La L8 plug-in hybrid, già venduta in Italia, condivide la struttura della L6 e per questo la sua valutazione poggia in larga parte sulle prove della L6 elettrica e plug-in, con gli stessi punteggi nei quattro stadi. Al pari della L6, anche la L8 tocca il 95% nella fase post incidente, e nella tutela degli utenti vulnerabili raggiunge il 70%, il dato migliore dei tre modelli. Il riconoscimento vale per tutte le L8, compresi gli allestimenti Essence ed Elegance commercializzati in Italia da luglio a prezzi di 41.700 e 44.700 euro chiavi in mano.

L'airbag centrale collocato fra i due sedili anteriori equipaggia di serie tutti e tre i modelli e, nel crash laterale contro un palo, scenario molto insidioso sulle strade, ha protetto la testa del guidatore e del passeggero. Le vetture segnalano il rischio di aprire la portiera quando sopraggiunge un ciclista, frenano in automatico dopo un impatto per evitare una seconda collisione e, grazie all'eCall evoluto, trasmettono ai soccorsi dati sugli occupanti e sulla tipologia di urto.

Con i nuovi test Euro NCAP la sicurezza si giudica anche dalla capacità dell'auto di evitare il pericolo e di agevolare l'intervento dei soccorritori. Cinque stelle per l'intera gamma, a partire dalla L8 già guidata dagli automobilisti italiani, rafforzano le credenziali della piattaforma LEX, scelta per puntare alla massima protezione anche nei protocolli 2026. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla vettura e di 8 anni o 160.000 km sui componenti elettrificati.