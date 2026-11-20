Leapmotor ha raggiunto i 2 milioni di veicoli prodotti, un primato che la rende la prima startup cinese attiva nel comparto delle auto a nuova energia (NEV) a tagliare un traguardo così importante. Il veicolo numero due milioni è uscito dalla linea di assemblaggio dello stabilimento di Jinhua il 19 novembre.

Il risultato arriva nel pieno di una fase di forte espansione commerciale. Nel mese di ottobre la casa automobilistica ha registrato 106.127 consegne a livello mondiale, il dato più alto mai toccato, e per la quarta volta consecutiva il volume mensile ha superato quota 100.000. Nei primi dieci mesi del 2026 le consegne complessive hanno raggiunto 772.666 veicoli, in crescita del 65,88% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Dietro questi numeri c'è una strategia costruita su ricerca e sviluppo full-stack e su un'integrazione produttiva interna molto spinta. L'obiettivo è portare tecnologie evolute nelle mani di una platea sempre più ampia di automobilisti, mantenendo però un controllo diretto sulla qualità dei modelli e sulla struttura dei costi.

La gamma abbraccia le piattaforme A, B, C e D e copre un ventaglio che va dalle proposte più piccole ai modelli di fascia alta. Le serie C e D pesano per oltre la metà dei due milioni di unità realizzate, mentre la sola Serie C è quasi arrivata a un milione di esemplari venduti nel mondo. Ciascuno dei modelli C10 e C11 ha superato le 350.000 vendite complessive a livello globale.

Anche sui mercati internazionali arrivano segnali positivi. La B10 resta uno dei modelli più venduti del marchio in tutto il mondo, mentre la B03X, proposta fuori dalla Cina a partire da ottobre, si è già ritagliata un posto tra le auto più richieste del suo segmento. Un debutto che conferma la capacità del costruttore di trasferire tecnologia, qualità e valore nei diversi mercati.

Con questo risultato Leapmotor apre la strada a una nuova fase di espansione globale, forte della fiducia accumulata presso gli automobilisti di tutto il mondo.